Rosalía mantiene su concierto en Boston tras cancelar en Florida por una emergencia familiar
"Cualquier actualización se publicará en nuestras redes sociales y en la página web de TD Garden", indicó el estadio
La cantante española Rosalía mantendrá su concierto del 'LUX Tour 2026' en Boston, previsto para mañana jueves, tras cancelar sus espectáculos en Florida por una "emergencia familiar".
Según confirmaron a EFE el estadio TD Garden, donde tendrá lugar el evento, y la plataforma Ticketmaster, "por el momento, el concierto se llevará a cabo según lo programado".
"Cualquier actualización se publicará en nuestras redes sociales y en la página web de TD Garden", indicó el estadio.
Por su parte, Ticketmaster recalcó que el 'show' se celebrará "según lo previsto" el jueves 11 de junio a las 20:30 hora local (00:30 GMT).
La artista aplazó los conciertos de la gira 'LUX Tour 2026' que tenía previstos la pasada semana en Miami y Orlando por "una emergencia familiar", según informó la empresa promotora.
"Debido a una emergencia familiar, Rosalía se ve obligada a posponer sus próximos conciertos en Miami y Orlando. Lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción", informó Live Nation Florida en redes sociales.
Rosalía iba a actuar en el Kaseya Center de Miami el 4 y 6 de junio, así como en el Kia Center de Orlando el 8 de junio. La gira daba así el salto a América tras su paso por Europa entre el 16 de marzo y el 6 de mayo.
Aún no se han anunciado las nuevas fechas de la gira en estas ciudades, pero los seguidores afectados ya pueden reclamar el reembolso de sus entradas a Ticketmaster.
Además de Miami y Orlando, el 'LUX Tour 2026' tiene previsto recalar en las ciudades estadounidenses de Boston, Nueva York, Chicago, Houston, Paradise, Inglewood, San Diego y Oakland entre junio y julio, así como en la canadiense Toronto este mismo mes.