Laura Pinillas, bióloga de León: "Si te lavas las manos con agua caliente el olor a ajo será más fuerte"

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Te guste cocinar o no, hay una cosa que no vas a poder evitar: que las manos te huelan a ajo después de manipularlos. ¿O sí? Quizás te huelen a ajo demasiado porque no estás haciendo lo correcto. Esto es lo que manifiesta Laura Pinillas, bióloga y creadora de contenido de León, en sus redes sociales bajo el usuario ‘Celulau.bio', desde las cuales divulga curiosidades y conocimiento sobre ciencia y biología.

Pinillas da luz a cuestiones de diversa índole, todas relacionadas con el asunto científico. ¿Se puede pausar el embarazo?, ¿trasplante de corazón de cerdo a humano?, ¿si me trago una pieza de Lego, se verá en la radiografía?, ¿se recupera la sangre que se dona?, ¿engorda la cerveza? En esta cuenta encontrarás un sinfín de cuestiones contadas de manera divertida y amena.

¿Por qué huele tanto el ajo cuando lo pelamos?

Pero vamos a la cuestión que nos ha traído aquí. ¿Por qué huele tanto el ajo cuando lo pelamos? Pinillos nos lo explica:

“Cuando cortamos ajo crudo, se libera una enzima, la linasa, que se mezcla con una molécula que no huele a nada, la lina. Pero cuando se encuentran, se produce una reacción formándose alicina, que esta sí huele bastante. Esta alicina es muy inestable y se descompone en compuestos orgánicos de azufre volátiles como este, un compuesto que no es soluble en agua y es el culpable de que el olor te persiga. El caso es que se absorbe muy fácilmente por los queratinocitos de la piel. Y una vez ahí, estos compuestos de azufre son muy afines a proteínas que tenemos en la queratina de nuestra piel”.

Cuando nos lavamos las manos después de cortar ajos, el movimiento de frotar es casi automático. Y no estamos haciendo lo correcto. “Si frotas las manos produces micro desgarros, que actúan como reservorio, atrapando los compuestos de azufre más profundamente. Y si te lavas las manos con agua caliente… ¡Error! Estás abriendo mucho más los poros, haciendo que el olor se vaya más adentro.

¿Qué debemos hacer para que nos huela lo menos posible?

“La forma más rápida, aunque no la más efectiva, es pasar los dedos por el chorro de agua sin frotarlos. Si quieres mejorar el truco, sumaré la fricción con acero inoxidable. Al frotar tus dedos bajo un chorro de agua fría con acero inoxidable, los compuestos orgánicos de azufre se van con el metal, dejando tus dedos libres de ese aroma.”

Ya sabes cuál es el truco para que las manos no te huelan a ajo después de cortarlos. Y si quieres conocer más sobre ciencia, no te olvides seguir la cuenta de Laura.