Alertan de la presencia de soja y cacahuetes no incluidos en el etiquetado de estas barritas proteicas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Suecia relativa a la presencia de soja y cacahuetes no incluidos en el etiquetado del producto barritas proteicas Coco Choco de la marca Barebells.

En concreto, está afectado el lote L6055-R con fecha de caducidad del 24 de febrero de 2027. Este producto se comercializa en unidades de 55 gramos.

La distribución inicial se ha producido en Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Cataluña, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y Valencia, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia a la soja o los cacahuetes que pudieran estas barritas en sus hogares que se abstengan de consumirlas. Su ingesta no comporta ningún riesgo para el resto de la población.