La Cultural Leonesa de De la Barrera suma 5 puntos de 27 posibles, con 5 goles a favor y 17 encajados en 9 partidos

Publicado por Ángel Fraguas León Creado: Actualizado:

La apuesta ofensiva de la Cultural Leonesa con la llegada de Rubén de la Barrera al banquillo como sustituto de José Ángel Ziganda se ha traducido hasta ahora, en las nueve jornadas al frente del equipo, en un escaso bagaje de goles, también de puntos, con tan solo 5 dianas, sin superar nunca un gol por partido.

Con el gallego como técnico culturalista, el equipo ha ido modificando sus prestaciones, fundamentalmente defensivas, haciéndose más rocoso en este apartado, contrariamente a los postulados habituales de De la Barrera. Y, por contra, no ha podido mejorar los registros realizadores en alguno de los encuentros por la falta de puntería, ya que el cúmulo de ocasiones fue más elevado que en la etapa de Ziganda.

Después de un mal arranque con dos derrotas, ambas por 3-0 y, además del repaso sufrido en el Reino de León frente al Andorra (0-4), la Cultural se ha movido en marcadores mucho más bajos, ajustados al máximo e intentando sacar rendimiento, sobre todo en puntos, dada su difícil situación clasificatoria, ocupando el puesto de colista.

Así, tras caer por la mínima ante el lider Racing de Santander (1-2) y con la excepción de la goleada ante el equipo del Principado, ha repetido en dos ocasiones sendos marcadores, con los empates a domicilio (1-1) en Castellón y Huesca, y sendos 1-0, uno favorable en terreno propio frente al Real Valladolid y la derrota en Los Cármenes contra el Granada CF, además de caer este sábado en casa frente al Córdoba CF (1-2).

Si se buscaba un cambio, no sólo de resultados para enderezar el rumbo y poder luchar por la permanencia, sino también mejorar el apartado ofensivo y, de paso, el defensivo, el balance hasta ahora no es demasiado alentador para la Cultural con 5 goles anotados y 17 encajados. Los números de De la Barrera siguen cantando, con 5 puntos conseguidos de 27 disputados. Cifras de descenso. Y menos mal que el paso de las jornadas apunta a que la salvación de la categoría va a ser la más barata de la historia de Segunda División con 22 equipos en liza. Se verá. Las matemáticas no engañan y es a lo que se agarra el culturalismo del bueno, no el que pregonan los culturaleros del circo a través de sus respectivos canales.