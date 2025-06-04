Así se reparten las plazas MIR los médicos en España, provincia a provincia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Centro de Estudios Simeg ha publicado un nuevo informe sobre la distribución de plazas MIR (Médico Interno Residente) correspondientes a la convocatoria de 2025, detallando la adjudicación por provincias, hospitales y unidades docentes de Medicina Familiar y Comunitaria (MFYC). Este análisis omplementa el informe del pasado 29 de mayo sobre la adjudicación por especialidad y comunidades autónomas.

Entre los 4.000 primeros aspirantes, Madrid se consolida como la provincia más demandada, con 860 plazas elegidas, seguida de Barcelona (546), Valencia (275), Sevilla (176) y Vizcaya (145). Estas cinco provincias, junto a Murcia (139), Málaga (119), Alicante (118), Granada (115) y Zaragoza (110), concentran el 52% de las 3.956 plazas adjudicadas en este grupo, y el 43,72% del total de 9.007 plazas de la convocatoria. Por el contrario, provincias como Huesca, Cuenca, Segovia, Palencia, Soria, Melilla, Teruel y Ceuta registran las menores adjudicaciones, influenciadas por su menor oferta y aislamiento geográfico.

Hospitales destacados

Los hospitales Vall d’Hebron (109 plazas), La Paz (106), Gregorio Marañón (102), 12 de Octubre (98), La Fe de Valencia (89), Virgen del Rocío (85), Clínico de Barcelona (83) y Hospital Cruces (71) lideran la captación de plazas entre los 4.000 primeros aspirantes. Estos centros, junto con Ramón y Cajal, Clínico San Carlos, Carlos Haya (Málaga) y Reina Sofía (Córdoba), son los más demandados al cierre de la convocatoria. En conjunto, los 50 hospitales principales acapararon el 85,7% de las plazas elegidas por los 1.000 primeros, el 75,8% de los 2.000 primeros y el 44,9% del total.

Medicina Familiar y Comunitaria: retos pendientes

La especialidad de MFYC, que representa el 27,85% de las plazas (2.508 de 9.007), sigue siendo la más ofertada, pero no la más atractiva para los mejores clasificados. Solo 16 plazas fueron elegidas entre los 1.000 primeros aspirantes, y 116 entre los 4.000 primeros, reflejando un interés limitado. Entre las unidades docentes más demandadas hasta el puesto 6.000 destacan Barcelona Ciutat I.C.S. (27 plazas), Granada-Metropolitano (12), A Coruña (12) y Bizkaia-Hospital Galdakao (12). Estas 26 unidades docentes concentraron el 65,4% de las 309 plazas de MFYC adjudicadas en este grupo.

Por comunidades, Andalucía lidera con 438 plazas (4 más que en 2024), seguida de Cataluña (367, 4 menos) y Madrid (244, sin variación). Castilla-La Mancha registró el mayor incremento, con 11 plazas adicionales. Este año, no quedaron plazas vacantes, a diferencia de las 246 de 2024 o las 131 de 2023, gracias al cambio a un sistema de elección presencial que, según Simeg, ha reducido los abandonos.

El informe subraya la necesidad de un Estatuto Médico Propio para mejorar las condiciones laborales, profesionales y retributivas de los facultativos, especialmente en Atención Primaria, que en 2023 atendió 213 millones de consultas y 33,6 millones de urgencias. Desde el Foro de Médicos de Atención Primaria, integrado por CESM, OMC, semFYC, SEMG, SEMERGEN, AEPap, SEPEAP y CEEM, se reclama un aumento del presupuesto sanitario para este nivel asistencial hasta el 20-25%, así como una mayor presencia de MFYC en las facultades de medicina para mejorar su atractivo.

“En tiempos de crisis, se necesita más inversión en Sanidad Pública, más plantilla y menos listas de espera”, afirma Vicente Matas, coordinador del Centro de Estudios SIMEG. El informe completo, con tablas detalladas, está disponible en el sitio web de SIMEG.