Sombrero blanco al cibercrimen

La Universidad de León celebra la International White Hat Conference, un foro organizado por la Universidad de Boston que organiza encuentro para poder hacer frente a las amenazas del cibercrimen. En el marco de este debate, también se celebra estos días un gran hackaton, con la participación de más de 300 hackers ‘buenos’ o de sombrero blanco, como se les conoce en Estados Unidos y cuyo apodo da nombre a estos encuentros.

Los participantes en estas jornadas proceden de 40 países y su objetivo es poner a prueba las tecnologías y analizar las actuales amenazas digitales para avanzar en todas las cuestiones vinculadas a la ciberseguridad y a la Inteligencia Artificial.

El organizador del encuentro, el profesor de la Universidad de Boston Lou Chitkushev destacó el papel de León en el marco de la ciberseguridad e incidió en el hecho de que este encuentro se celebre en la ciudad «la pondrá en el mapa» porque se trata de buscar «acciones globales para luchar contra la ciberdelincuencia».

Chitkushev remarcó que entre los objetivos está combatir el uso de la IA por los ciberdelincuentes, «teniendo en cuenta que la usan tanto los buenos como los malo. Nosotros estamos en el marco de una conferencia de hacking ético, es decir, para trabajar para que la aplicación de las nuevas tecnologías se realice desde un punto de vista responsable».

El director del Incibe, Félix Barrio, resaltó que la White Hat Conference es uno de los encuentros más importantes a nivel internacional en la lucha contra el cibercrimen y que se celebre en León constata el esfuerzo que se está haciendo en esta materia. Así, Barrio recordó que la Universidad de León «lidera la investigación en ciberseguridad y se ha llevado 9 de los 62 millones de euros de los que se han repartido entre las 22 cátedras» vinculadas a este sector. Por su parte, el vicerrector de Internacionalización de la Universidad de León, José Alberto Benítez, resaltó la importancia del encuentro que aborda la ciberseguridad y la ciberdelincuencia desde el punto de vista técnico y del derecho y destacó los destacados perfiles que participan en el encuentro que se desarrollará en León hasta hoy mismo. El alcalde de la capital leonesa, José Antonio Diez, también valoró la importancia de la conferencia y el hecho de que León sea «punta de lanza» en esta materia.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, incidió durante el encuentro en que la regulación «debería marcar unas reglas del juego seguras», sobre todo «para los menos avezados en cuestiones tecnológicas» que debería contar con más protección. Todos los participantes también incidieron en el papel del Derecho en la regulación de los avances tecnológicos, ya que actualmente está pendiente una normativa.