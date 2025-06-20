El chófer, el servicio y un alto cargo de la UE: la rocambolesca historia del millonario leonés que priva a su hijo no reconocido de una herencia de 14 M€

El empresario vivió en un piso de lujo de León hasta sus últimos díasARGUELLO

El destino que siempre es caprichoso ha tejido una historia rocambolesca que enlaza a un multimillonario leonés con un hijo legítimo al que no quería reconocer, un alto mandatario de la UE y varias instituciones religiosas de León y Zamora.

El rico empresario, que acumuló una fortuna de 14 millones de euros entre acciones bancarias, fincas agrarias, viviendas y dinero, falleció hace cuatro años en su lujosa casa de León. Por enfermedad y a los 80 años. Soltero y solo por elección personal, sus ultimas miradas fueron para el chófer y el servicio que le atendía.

Si hijo lo intentó. Tener más relación, ser familia, pero todos los pasos que ha ido dando han tenido que ceñirse a la vía judicial. Primero para demostrar la paternidad del empresario leonés y que él era fruto de la relación con su madre, una mujer vasca casada. Se tuvo que someter a la prueba tras recurrir la decisión en la Audiencia de Madrid e intentarlo en el Tribunal Supremo.

Después para desmontar la argucia de su padre para que no heredará firmando varios de los últimos testamentos en Navarra, donde la ley foral es favorable a desheredar a los hijos.

El multimillonario, muy trabajador, con poca vida social y muy suyo, nunca se casó y rehuía de hacer vida familiar con su único hijo.

Por el camino, dejó testado parte de su patrimonio a instituciones religiosas y a un hombre que ocupa un alto cargo en la UE en detrimento de su propio hijo.

En esa disputa, por fin, el juzgado de Instrucción de Madrid ha fijado tras varios retrasos el juicio para abril de 2026 y a el acudieron casi una decena de interesados.

Como hijo, al varón vasco guipuzcoano le correspondería el 80% de la herencia y ha depositado sus esperanzas sobre lo que considera que es suyo en el bufete de abogados sevillano de Fernando Osuna, experto en filiaciones, que también se ha encargado de las del Cordobés y Julio Iglesias entre otros.