Cómo pedir la ayuda del alquiler: requisitos, trámites y documentación necesaria

Cartel de Se alquila en la ventana de una vivienda de León.ARCHIVO

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Existen dos programas principales a nivel estatal, además de otras ayudas específicas:

Bono Alquiler Joven (Programa Específico)

Destinatarios: Jóvenes de 18 a 35 años (incluidos).

Cuantía: 250 € al mes durante un periodo máximo de 24 meses (2 años).

Renta Máxima de Alquiler: Generalmente, hasta 600 €/mes para viviendas o 300 €/mes para alquiler de habitación. Algunas CC. AA. pueden elevar el límite hasta 900 €/mes en zonas de mercado tensionado.

Ayudas Generales al Alquiler (Plan Estatal)

Destinatarios: Personas mayores de edad con ingresos limitados que cumplan los requisitos de la convocatoria.

Cuantía: Hasta el 50% de la renta mensual de alquiler.

Compatibilidad: Es compatible con el Bono Alquiler Joven, siempre que la suma de ambas ayudas no supere el 75% de la renta de alquiler.

Otras Ayudas

Existen programas específicos para colectivos vulnerables (como víctimas de violencia de género, personas desahuciadas o en riesgo de exclusión social), con cuantías que pueden cubrir un porcentaje mayor o incluso la totalidad de la renta.

Aunque cada Comunidad Autónoma puede añadir requisitos específicos, los criterios comunes para acceder a las ayudas son:

Edad: Ser mayor de edad. Entre 18 y 35 años (incluidos).

Residencia: Tener nacionalidad española o residencia legal.

Contrato: Disponer de un contrato de alquiler de vivienda o habitación (o estar en disposición de firmarlo).

Vivienda: La vivienda/habitación debe ser la residencia habitual y permanente del solicitante (acreditado con el certificado de empadronamiento).

Renta Máxima: La renta mensual debe estar dentro de los límites establecidos por la CC. AA. (generalmente 600 €/mes para vivienda, 300 €/mes para habitación, ampliables a 900 €/mes en ciertas zonas).

Ingresos Máximos La renta de la unidad de convivencia no debe superar, con carácter general, 3 veces el IPREM anual (22.558,77€ si se considera el IPREM de 14 pagas de 2024). Este límite se eleva a 4 o 5 veces el IPREM para familias numerosas o personas con discapacidad. Los ingresos deben proceder de rentas de trabajo y no superar 3 veces el IPREM.

Propiedad: Ni el solicitante ni la unidad de convivencia pueden ser propietarios o usufructuarios de otra vivienda en España.

Vínculo: No tener parentesco de primer o segundo grado con el arrendador.

El proceso de solicitud se realiza ante el organismo de vivienda de la Comunidad Autónoma donde se encuentra la vivienda arrendada.

Pasos Clave

Consultar la Convocatoria: Accede a la Sede Electrónica o la web de Vivienda de tu Comunidad Autónoma. Las ayudas solo se pueden pedir mientras la convocatoria esté abierta.

Preparar la Documentación: Reúne todos los documentos necesarios.

Presentar la Solicitud:

Preferentemente de forma telemática: A través de la Sede Electrónica, usando un certificado digital (DNI electrónico o Cl@ve).

De forma presencial: En las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros habilitadas por la Comunidad, si no estás obligado a relacionarte electrónicamente con la Administración.

Subsanación: Si la Administración encuentra algún error o falta de documentación, te lo notificará para que puedas subsanarlo en un plazo determinado.

Resolución y Pago: Tras el estudio de la solicitud y la baremación, se notifica la resolución (concedida o denegada) y se procede al pago si resulta beneficiario.

Documentación Común (General)

Documento de Identidad: DNI/NIE de todos los miembros de la unidad de convivencia.

Contrato de Arrendamiento: Copia completa del contrato vigente y debidamente registrado.

Acreditación de Pago: Justificantes bancarios del pago de las rentas del alquiler.

Empadronamiento: Certificado o volante de empadronamiento colectivo (o individual si es habitación) que acredite la residencia habitual.

Justificantes de Ingresos:

Declaración de la Renta (IRPF) del último ejercicio fiscal.

Últimas nóminas, vida laboral, o certificado de imputaciones de la AEAT (si no se está obligado a declarar).

Otros: En su caso, título de familia numerosa, certificado de discapacidad, o documentación acreditativa de ser un colectivo vulnerable.