Facua lanza una plataforma de ayuda a la devolución de la tasa de basura en León

La organización de consumidores Facua ha lanzado una plataforma de afectados para quien quiera reclamar la devolución de la tasa de residuos aplicada «irregularmente», como ha acreditado en León, además de en los municipios de Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Zamora, Badajoz y Madrid. La asociación pone a disposición de los afectados modelos de reposición para solicitar al Ayuntamiento el reembolso de la tasa. A través de la web «facua.org/basurazo», los interesados pueden encontrar toda la información disponible y descargar los modelos de reclamación que pueden dirigir a sus respectivas casas consistoriales. Esta nueva tasa tiene su origen en la transposición de una directiva europea en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obliga a todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes a que cuenten con una tasa de basuras que refleje el coste real de este servicio, se mejore la gestión de los residuos y quien más ensucie y menos recicle pague más por el servicio.

Así, muchos ayuntamientos han aprobado en sus ordenanzas nuevas tasas destinadas a sufragar lo que cuesta recoger, transportar y tratar los residuos, pero, según Facua, «la tasa no puede ser cobrada sin más, sino que debe estar justificada económicamente y desde el punto de vista de la mejora de la gestión medioambiental». Los usuarios de municipios que no se encuentran en el listado de la plataforma pero que tienen la sospecha de que se podría estar aplicando de forma irregular pueden acudir a la asociación para que lo estudie y prepare el recurso.