Los Premios Innova de Diario de León distinguen "el conocimiento convertido en desarrollo, empleo y bienestar", alaba José Luis Sanz Merino

El consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta pronunció un discurso comprometido con el desarrollo social que marca el espíritu de los Premios Innova Diario de León, cuya gala de entrega en la noche de este martes ha acogido mucho brillo y talento entre los muros del Parador de San Marcos

Los premiados en la decimotercera edición junto a los patrocinadores de los Premios Innova Diario de León.

Los premios Innova Diario de León sirvieron este jueves como escaparate de exhibición, por decimotercera vez, de la excelencia que atesora la provincia leonesa cuando se aúnan el talento y el esfuerzo como motores de avance. Con el Parador de San Marcos como escenario, la entrega de los galardones concitó a los sectores político, empresarial y social para reconocer a siete exponentes que demuestran «cómo el conocimiento puede convertirse en desarrollo, en empleo y en bienestar», como destacó el consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta, José Luis Sanz Merino.

El representante del gobierno autonómico incidió en que esta nueva edición muestra el «esfuerzo» de Diario de León «en difundir ante la sociedad la importancia y el reconocimiento de la innovación en los ámbitos de la investigación, la ciencia o el desarrollo social». «Mi más sincera enhorabuena a los premiados, patrocinadores, y organizadores del acto y, por supuesto, a la Universidad de León a los centros de investigación y a las empresas innovadoras que representan el verdadero motor del cambio», expuso Sanz Merino, quien subrayó que, «gracias a ellos», la comunidad «está avanzando en campos tan diversos como la biotecnología, la inteligencia artificial, las energías limpias o las iniciativas sociales que mejoran la calidad de vida de las personas».

El consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta reseñó que los «siete proyectos, siete premios» Innova de Diario de León son la «mejor demostración» de que en el territorio «hay talento, creatividad y capacidad para innovar al más alto nivel». Sánz Merino abundó en que «estos premios ponen cara y nombre al talento que tenemos en nuestra tierra y evidencian que León no sólo conserva una historia, sino que también construye un futuro basado en el talento, la innovación y la colaboración». «Unos premios que ayudan a visualizar el apoyo a vuestro trabajo, de nuestra sociedad, de nuestra comunidad», remarcó el representante autonómico.

Sanz Merino apuntó que «la innovación y trasformación digital son de una importancia crucial como elemento básico y transversal en todas las políticas y actuaciones», por lo que «ya no puede planificarse, tomarse ni ejecutarse ninguna decisión sin pensar en digital y sin contar con las tics». Como ejemplo, el consejero autonómico destacó el «uso de la inteligencia artificial» para hacer los servicios «más cercanos al ciudadano y lograr «una administración más sencilla, intuitiva y proactiva».

En este esfuerzo, el consejero destacó «el papel que juega Scayle como motor de la innovación y la tecnología, y en especial el superordenador Caléndula». El centro, ubicado en León, «es el punto de encuentro donde confluyen el talento de nuestras universidades, la innovación de la empresa privada, y la colaboración de excelencia en proyectos europeos y con instituciones como Incibe», resaltó San Merino en su discurso.

Torné: «Aquí está el talento, vinculado a ideas de futuro»

El director de Diario de León, Joaquín S. Torné, resaltó el valor de todos los premiados y el hecho de que estos galardones, que Diario de León entrega ya desde hace trece años, «buscan lo mejor de León y lo encontramos en los jóvenes con ganas de comerse el mundo». Torné defendió que la juventud de hoy en día, pese a las constantes críticas, «se esfuerza tanto como lo han hecho todas las generaciones a lo largo de la historia» y valoró ese «esfuerzo» realizado por todos los galardonados ante los que recordó que los Innova «premian el talento vinculado a proyectos de futuro, plagados de ilusión y de juventud». «Debemos felicitar a todos los premiados por demostrar que hay tiempo para todo si hay empeño y hay sueños que cumplir», remarcó Torné.

Innovación con acento de León

La ciudad de León vuelve a mostrar una vez más su talento. En esta decimotercera edición, se ha puesto rostro a la innovación y al avance social que siete proyectos con sello leonés han desarrollado para lograr un futuro mejor para todos. Tradiciones, tratamientos médicos, soluciones sostenibles para los cultivos, una vacuna pionera, una herramienta de textos, una metodología matemática y una solución revolucionaria para la columna son el germen de estas iniciativas.
Todos los premiados han coincidido en reivindicar la ciencia que se hace desde León y su poder transformador. Acogen este reconocimiento con la ilusión de seguir avanzando con sus proyectos y agradeciendo el apoyo de todos los agentes sociales que siguen apostando por la ciencia.
José Luis Sanz Merino, consejero de Movilidad de la Junta de Castilla y León.

Sanz Merino ensalza a los premios Innova Diario de León como ejemplos del «motor del cambio»
El doctor Antonio Luis Mostaza recogió el premio Innova 2025.

Operación de columna, a la carta

El doctor Antonio Luis Mostaza y la empresa leonesa Digital Anatomics han creado unas guías de resina en 3D que se adaptan a cada paciente y que poseen orificios tan bien calculados que la colocación de los tornillos resulta perfecta.

Alicia Quirós recogió el premio Innovador.

Un método para abrir certezas

El proyecto en el que participó Alicia Quirós junto a un equipo multidisciplinar desarrolla una metodología para seleccionar variables cuando la información está incompleta para facilitar la toma de decisiones de forma estructurada y objetiva.
La catedrática Ana I. Moreno recogió el premio TIC.

Ciencia para un mundo global

​La catedrática de la Universidad de León Ana I. Moreno lidera el proyecto Eneida, una iniciativa que está revolucionando la enseñanza y escritura académica a través de Exempraes para facilitar el acceso a la publicación científica internacional.
El equipo de Aquilón CyL recogió el premio de Agroalimentación

La vacuna contra la disentería

Aquilón CyL, spin-off de la ULE, ha desarrollado la primera vacuna a nivel mundial contra la disentería porcina, una enfermedad gastrointestinal altamente contagiosa que provoca importantes pérdidas económicas en el sector ganadero.
El equipo de BioBIVE recogió el premio Energía y Medio Ambiente.

Cultivos sin pesticidas

La Universidad de León lidera BioBIVE, un proyecto europeo junto a agentes locales para reducir el uso de plásticos y pesticidas en agricultura con el objetivo de mejorar el rendimiento y la salud de los cultivos de forma sostenible.
Helena Escobar recogió el premio Jóvenes Talentos.

Terapias contra las distrofias musculares

La leonesa Helena Escobar trabaja desde el hospital Charité en Berlín en un proyecto para atajar enfermedades monogénicas como las distrofias musculares con terapias regenerativas que corrijan el defecto genético en las células de los pacientes.
El equipo de Ciencia con Tradición recogió el premio Acción Social.

La ciencia en lo cotidiano

Ciencia con tradición es un proyecto de divulgación científica de la Universidad de León que busca explorar y difundir cómo los principios científicos subyacen en las tradiciones leonesas, el patrimonio cultural y la sabiduría ancestral de los pueblos de León.
