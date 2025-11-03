Premios Innova-Diario de León 2025: Siete pasos decisivos para el progreso de León

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Diario de León reconoce ese trabajo de innovar que es un paso para el progreso. Siempre. Los premios Innova, que se clasifican en siete categorías, es parte del compromiso de este periódico con las aportaciones científicas, con los que pone en valor ese trabajo detrás de los microscopios, en los laboratorios, en los quirófanos, en las ingenierías, en los tubos de ensayo en los que se cuecen los avances sociales. Avances que dan otro tono a la calidad de vida de las personas. Esa es la aportación de la ciencia, de lo que logra la ciencia, eso es lo que consiguen los investigadores y eso es lo que premia, en una edición más que se sucede desde 2011, Diario de León.

Las aportaciones que en cada edición semanal del suplemento Innova se ponen sobre el soporte del reportaje periodístico, el trabajo de los científicos leoneses, desde cualquier parte del mundo, o proyectos que se gestan y desarrollan en el territorio leonés. El jurado decidió otorgar el premio Innova Diario de León 2025, en su decimotercera edición, a una de las eminencias en neurocirugía de León, el doctor Antonio Luis Mostaza, y una compañía con raíces leonesas, Digital Anatomics, que han formado un binomio perfecto para desarrollar un invento tecnológico que permite operar con eficacia la columna, con escaso sangrado, poca radiación y gran puntería para colocar sin desviaciones los tornillos y evitar que esas oscilaciones dañen la zona y causen dolor.

La herramienta combina un software, la planificación de la cirugía de la columna compleja y el uso de guías quirúrgicas personalizadas impresas en 3D, o a la carta, que se adaptan a cada paciente y a cada vértebra con una tasa de éxito del 99%. Así se evitan las reintervenciones por mal posición, que en la cirugía convencional alcanzan al 40% de los pacientes adultos. «Las guías impresas en 3D representan un avance importante en el campo de la cirugía vertebral compleja, que pueden ayudar a los cirujanos a colocar los tornillos correctamente, y beneficiar a pacientes de todas las edades, desde niños de cortísima edad hasta a ancianos de más de 90 años, que precisan una cirugía del raquis. Su uso, combinado con una preparación previa de la cirugía sobre un biomodelo 3D de la columna del paciente, permite acortar los tiempos quirúrgicos y, por tanto, el riesgo de sangrado e infección intraoperatorias, y de reintervención por malposición de los tornillos», destaca Mostaza, jefe de la Unidad de Columna Compleja con técnicas innovadoras y de la Unidad de Cirugía Mínimamente Invasiva (CMI) del Hospital San Juan de Dios de León, y que inició el desarrollo de este esta innovación durante su etapa como jefe del Servicio de Neurocirugía del Complejo Asistencial Universitario de León. Un avance que han comenzado a aplicar 30 hospitales españoles, en su mayoría de la red pública. La entrega de los premios Innova se celebrará en una ceremonia el próximo 13 de noviembre en la capital leonesa.