Las enfermeras inician una batalla crucial por mejoras laborales y cambios en protocolos

Enfermeras revisando informes clínicos: la experiencia, el tipo de turno y el centro donde trabajan influyen directamente en su salario mensual en León.Getty Images

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El colectivo de enfermería en España, especialmente en León, ha intensificado su lucha por obtener mejores condiciones laborales y profesionales a través de una serie de demandas formales. El Sindicato de Enfermería de Castilla y León Satse ha presentado recientemente un documento dirigido a todos los grupos parlamentarios de las Cortes autonómicas con el objetivo de que sus peticiones sean incorporadas en los próximos presupuestos de 2026.

Entre las principales reivindicaciones destaca la modificación del protocolo ante agresiones a sanitarios, la extensión de la carrera profesional y una significativa reducción de la jornada laboral para el personal que trabaja en turnos nocturnos. Estas medidas buscan tanto proteger al personal sanitario como atraer y retener talento profesional en un sector cada vez más demandado.

La iniciativa surge en un contexto donde varias comunidades autónomas españolas ya han implementado mejoras significativas para sus profesionales sanitarios, lo que está generando una competencia interterritorial por captar y mantener a estos trabajadores esenciales. Castilla y León se encuentra entre las regiones con condiciones más exigentes en cuanto a jornada laboral para el personal con turnos nocturnos.

Protección reforzada frente a agresiones

Una de las propuestas más destacadas se centra en reformar el protocolo de actuación tras agresiones a profesionales sanitarios. Actualmente, los decretos vigentes solo permiten solicitar el cambio de adscripción de un paciente agresivo cuando lo solicita específicamente el médico de familia, independientemente de qué profesional haya sufrido la agresión.

El sindicato considera que este procedimiento resulta incongruente con las medidas generales de protección que teóricamente cubren a todas las categorías profesionales del ámbito sanitario. Según señalan desde SATSE, esta limitación no solo entorpece el proceso administrativo sino que, lo que resulta más grave, puede incrementar el riesgo de que el profesional agredido vuelva a enfrentarse a una situación similar con el mismo paciente.

La propuesta plantea que los gerentes de área sanitaria puedan iniciar directamente el cambio de adscripción del paciente tras una agresión documentada, sin necesidad de que intervenga obligatoriamente el médico de familia, lo que agilizaría la protección efectiva de cualquier profesional del equipo sanitario que haya sufrido una agresión.

Ampliación de la carrera profesional como estrategia de atracción de talento

Otra de las peticiones centrales del sindicato es la convocatoria extraordinaria para acceder al grado IV de la carrera profesional. Hasta la fecha, los profesionales sanitarios de Castilla y León han podido participar en convocatorias extraordinarias para los grados I, II y III, pero no para el nivel superior.

La organización sindical señala que numerosas comunidades autónomas españolas ya han habilitado el acceso extraordinario a este cuarto nivel, e incluso regiones como Andalucía y Canarias han creado un quinto grado en la carrera profesional, situándose a la vanguardia en el reconocimiento y desarrollo profesional del sector sanitario.

En un escenario donde la captación y retención de profesionales sanitarios se ha convertido en un desafío creciente para los sistemas de salud autonómicos, SATSE considera que esta medida podría constituir un factor diferencial para hacer más atractiva la comunidad castellanoleonesa frente a otras opciones laborales disponibles en el territorio español.

Reducción de la jornada nocturna para mejorar la calidad de vida

La tercera gran propuesta se centra en la modificación de la ponderación de la jornada laboral para el personal que trabaja en turno rotatorio con noches. Actualmente Castilla y León figura entre las tres comunidades -junto con Cataluña y Navarra- que exigen una mayor carga horaria a los profesionales que realizan turnos nocturnos.

El sindicato fundamenta esta petición en la abundante evidencia científica que documenta los efectos negativos que el trabajo nocturno tiene sobre la salud. Estos impactos se intensifican especialmente cuando se alternan jornadas diurnas y nocturnas, como es habitual en el modelo de turnos rotatorios del personal de enfermería. Además de las consecuencias para la salud física y mental, estos horarios afectan significativamente a la conciliación familiar y social.

La propuesta concreta de Satse es establecer una jornada mínima anual de 1.300 horas para quienes realizan 130 noches en turno fijo nocturno, lo que supondría una reducción considerable respecto a la carga actual y acercaría las condiciones de estos profesionales a las que ya disfrutan sus homólogos en otras regiones españolas con normativas más favorables.

Según fuentes del sector consultadas, esta medida no solo mejoraría la calidad de vida de los profesionales actualmente en activo, sino que podría convertirse en un factor determinante para atraer nuevo personal a una comunidad que, como muchas otras regiones de la España interior, enfrenta importantes retos demográficos y de distribución de recursos humanos en el ámbito sanitario.

Las reivindicaciones han generado expectación entre los profesionales del sector, que esperan que las Cortes de Castilla y León atiendan estas demandas de cara a los presupuestos de 2026. El debate se produce en un momento de creciente competencia entre comunidades autónomas por ofrecer mejores condiciones laborales a los profesionales sanitarios, especialmente en especialidades con alta demanda como la enfermería.

Los representantes sindicales han manifestado su disposición a mantener reuniones con todos los grupos parlamentarios para explicar en detalle las propuestas y su impacto positivo tanto para los profesionales sanitarios como para la calidad asistencial que reciben los ciudadanos castellanos y leoneses.