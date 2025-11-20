Adiós al obstáculo de paso del tráfico desde el oeste hacia el centro de León

Por tercera mañana consecutiva, el puente de los Leones amanece este jueves cerrado. Pero será la última, como comprometieron desde el Ayuntamiento de León, después de que los trabajos a destajo iniciados este martes no sirvieran para cumplir el objetivo de que ayer miércoles pudieran darse por terminados y que se reabriera la circulación. Lo hará hoy, aunque no antes de las 15.00 horas, de acuerdo a los nuevos pronósticos de los responsables municipales ajustados al avance de la obra de ejecución de la nueva glorieta, que resolverá el cruce de las avenidas Palencia y Sáenz de Miera con el paseo de Salamanca.

La ampliación del plazo de trabajos para resolver el proyecto atiende a la necesidad de rematar el asfaltado de la glorieta y dejar la señalización horizontal lista. En este empeño, las máquinas se emplearon durante toda la jornada del miércoles en acabar el fresado del antiguo asfalto y extender la nueva capa de rodadura, no sólo en la rotonda, sino en el enganche con los accesos desde las cuatro entradas que tendrá la nueva solución vial para poder acabar con los turnos de espera en rojo de los semáforos: Sáenz de Miera, Palencia, paseo de Salamanca y puente de los Leones.

No habrá regulación como hasta ahora, pero sí semáforos antes de la intersección. Aunque su función se restringirá a controlar el tránsito de los peatones, no a ordenar los turnos de paso de los vehículos como hasta ahora. Dentro de esta nueva funcionalidad, el mayor cambio lo sufrirá el dispositivo del paseo de Salamanca. El equipo ya colocado se desplaza unos metros al norte, acorde al nuevo cebreado, y salvo cambio de última hora no incorporará el báculo en el que se instala la cámara para multar a los conductores que se salten el disco en rojo que ha penalizado a los infractores hasta el pasado mes de julio.

La nueva solución se coronará con una estatua de un león rampante sobre la peana de hormigón ya instalada

La rotonda se arma alrededor de un diámetro exterior de 32 metros y queda dispuesta de manera asimétrica al cruce, un poco desviada hacia el lado del paseo de Salamanca. La nueva solución, en la que el Ayuntamiento de la capital leonesa invierte 616.740 euros, permitirá a partir de ahora dar continuidad desde Sáenz de Miera hacia el norte, sin necesidad de tener que ir hasta Guzmán para cambiar de sentido, y mejorará la fluidez del tráfico en un punto clave de la comunicación del oeste de la ciudad con el centro. El nuevo hito se coronará con una nueva escultura. La peana de hormigón está ya ejecutada y sobre ella se alzará un león rampante metálico.