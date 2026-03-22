Avalancha de recursos por un error en las multas de acceso al casco histórico de León

A las 03.00 horas del día 26 de octubre no fueron las 02.00 horas. Al menos no para los relojes de las cámaras de lectura de matrículas que vigilan las entradas y salidas de los vehículos al casco histórico. Pese a que, como queda establecido en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el último domingo de ese mes hay que hacer la adaptación al horario de invierno, la empresa encargada de la gestión de todos los equipos de sanción y control del tráfico, Kapsch Trafficcom Transportation SAU, no revisó que se cumpliera. Los cronógrafos quedaron en modo verano y, como consecuencia, arrastraron durante estos meses un defecto asociado a la captación de las imágenes que ha provocado que el Ayuntamiento de León se encuentre ahora con una avalancha de reclamaciones por multas de 80 euros impuestas de manera defectuosa.

Los coches a los que se imputa la infracción, en su mayoría pertenecientes a repartidores y profesionales que tiene permiso restringido a un horario concreto, no estaban ahí a la hora que dice el dispositivo, sino una antes. La diferencia implica que no hay base para la sanción. Si los vehículos, por ejemplo, salieron de la delimitación del casco histórico a las 10.50 horas, 10 minutos antes de que se cumpliera el horario de carga y descarga, marcado entre las 06.00 y las 11.00 horas, en la multa aparece que cruzaron el umbral de la zona peatonalizada a las 11.50 horas, ya fuera de los márgenes permitidos por la reglamentación del casco histórico

El error se advirtió cuando algunos de los titulares de los vehículos empezaron a recibir las multas. En las cartas se les notificaba la sanción de 80 euros por una «infracción leve» al haber «infringido el artículo 145.2-D del Reglamento General de Circulación», en el que se regulan las señales de prohibición o restricción, y se les especificaba el día y la hora concreta a la que se les había pillado, de acuerdo a los registros de las cámaras de lectura de matrículas gestionados por la empresa Kapsch Trafficcom Transportation SAU, antigua Telvent, la multinacional a la que de manera histórica le encarga estos servicios el Ayuntamiento de León.

Quienes no repararon en el desfase pagaron la sanción, que se reduce a 40 euros por pronto pago en los 20 días naturales siguientes a la notificación, pero también aparecieron los primeros afectados que probaron que la hora no cuadraba. Con otros registros, como los resguardos de la ORA o el depósito de residuos en escombreras, demostraron que en el mismo momento que se les atribuía la salida de los límites del casco histórico de la capital leonesa en realidad estaban en otro punto de la ciudad e, incluso, fuera de ella, sin posibilidad de que les atribuyeran una infracción sustentada en una prueba errónea.

Los márgenes con los que se gestiona el contrato de estas cámaras de control, que tardan hasta un par de meses desde que se registran por parte de la empresa hasta que se tramitan desde el Ayuntamiento de León y se envían a los domicilios, han desembocado en colas estos últimos días en las dependencias del cuartel de la Policía Local ubicado en la sede consistorial de la plaza de San Marcelo. Aunque los errores se arrastran desde el 26 de octubre, los operarios municipales cuentan con que todavía se sucederán semanas en las que continuará el arreón de reclamaciones, frente a los que ya han elaborado un recurso tipo que los afectados pueden rellenar allí mismo.