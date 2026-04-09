José Antonio Diez responde a Cendón: “No me voy a ir de mi partido y punto”

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El alcalde de León y líder de los socialistas municipales, José Antonio Diez, ha lanzado un aviso a navegantes contundente. No abandonará el partido, en respuesta al líder del PSOE provincial, Javier Alfonso Cendón, después de una intensa semana de enfrentamientos públicos que ponen en evidencia la delicada situación del partido socialista leonés.

“No voy a abandonar mi partido y punto”. Ha sido la sentencia de Diez que no ha querido hacer más declaraciones con el objetivo de “cerrar” la disputa entre ambos.

Cendón no ve el encaje de Diez en el PSOE y éste le acusa de la “connivencia” con Cerdán, Koldo y Ábalos. Una crisis que comenzó hace un lustro y que pone a prueba los cimientos del partido leonés.

“Cuando faltan los argumentos, aparece el barro, y en eso cada vez se parece más a la derecha y a la extrema derecha”, le respondió ayer Cendón a estas acusaciones en un tira y afloja después de invitarle a abandonar el partido.