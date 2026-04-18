Preparados para ver el eclipse sin riesgo

El cielo no puede esperar. Alrededor de trescientas personas participaron este sábado en la actividad organizada por la Asociación Leonesa de Astronomía para aprender a mirar a Sol sin riesgos para la salud de los ojos. El mensaje es sencillo: usar unas gafas con filtros homologados. La primera enseñanza que aprendieron los aficionados que se acercaron al Polígono X es que el efecto lupa hace que un papel se queme en pocos segundos. «Si eso ocurre en los ojos provoca una lesión irrecuperable». El divulgador José Vicente Gavilanes es consciente de la relevancia del eclipse total de Sol, que no se repetía en la península desde hace 120 años, un acontecimiento señalado en el calendario de León, ciudad señalada por la Agencia Espacial Europea (ESA) como punto de encuentro ciudadano relevante para el estudio y el disfrute de este fenómeno astronómico que dejará a oscuras a León durante un minuto y cuarenta segundos a partir de las 20.29 horas. La Luna empezará a ‘morder’ al Sol a partir de las 19.30 horas y lo liberará por completo a las 21.30 horas.

Para que la ciudadanía de a pie saque partido a este fenómeno no necesitará nada más que unas gafas con filtro «salvo que seas científico o investigado», insiste Gavilanes, que también recuerda que el próximo martes 28 de abril el Sol estará exactamente en la misma posición que el 12 de agosto. «Los días previos o posteriores al 28 de abril te puedes asomar a tu ventana, ir a sitios cercanos como el párking de la Junta, el Palacio de Exposiciones, Cantamilanos, detrás de Leroy Merlin, en cualquier lugar despejado, hay que evitar aglomeraciones».

La asociación organizará sesiones divulgativas en distintos puntos de la ciudad. En la de este sábado prepararon un recorrido que comenzó con la mirada directa del Sol y la importancia de protegerse los ojos, la demostración con una maqueta a escala del recorrido del eclipse y la sombra que proyectará sobre la Tierra, un telescopio con filtro aumentado especial Mylar, que bloquea la radiación un 90%, un telescopio solar con filtro de hidrógeno alfa, exclusivos para los profesionales, por el que se pueden ver con nitidez las llamaradas que salen del astro, un telescopio más potente para observar la superficie granulosa del Sol, y el efecto de un espejo cóncavo para proyectar los rayos y ver el recorrido sobre una superficie de cartón. «Hay muchas formas de ver el Sol». La última, con la que se cerró la sesión de este sábado, la del rejoj solar, con una diferencia de dos horas y veinte minutos del huso horario actual.