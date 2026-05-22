Consulta el estado de todos los trenes de España en tiempo real: horarios y retrasos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los núcleos de Ancho Métrico (Feve) se acaban de incorporar a la plataforma web de Renfe que permite monitorizar los servicios ferroviarios (pinchar aquí), según ha anunciado a través de la red social X el presidente de Renfe, Álvaro Heredia.

Esta herramienta digital, estrenada para los servicios de Cercanías y Rodalies, ofrece a los usuarios la posibilidad de conocer en tiempo real la ubicación exacta de los trenes en funcionamiento y verificar de manera inmediata su hora de paso por cada estación, así como si registran retrasos o circulan con puntualidad.

A través de un mapa ferroviario completo, la web permite una consulta global de todo el estado de la red en cada momento. Los viajeros tienen la opción de visualizar la situación de todas las máquinas en movimiento o de filtrar la búsqueda seleccionando una única línea o estación específica para conocer sus datos particulares. Asimismo, la operadora ha habilitado el acceso a estos datos a terceros con el fin de que plataformas de planificación de rutas, como Google Maps, puedan integrar esta información y ofrecer el servicio de seguimiento a través de sus respectivos canales.

El control visual de la puntualidad se gestiona mediante una asignación de colores que varía según el desplazamiento de las máquinas. El color verde se emplea para indicar que el tren va en hora o con un retraso inferior a los tres minutos; el tramo entre los tres y los cinco minutos de demora se identifica con el color naranja; y el color rojo queda reservado para señalar aquellos retrasos que superan los cinco minutos.

La precisión de la ubicación se logra mediante la instalación de dispositivos de posicionamiento en las propias máquinas. No obstante, el sistema cuenta con restricciones técnicas puntuales, ya que la posición no se puede obtener cuando los vehículos transitan por zonas sin cobertura, tales como los túneles. Para dar continuidad al seguimiento, estos datos geográficos se cruzan y combinan de forma automática con la información del paso de vía de las balizas suministrada por Adif, el regulador ferroviario, y con los datos procedentes de los sistemas de atención al viajero de las estaciones.

La consulta pormenorizada de cada convoy en el mapa interactivo detalla la línea a la que pertenece, el trayecto que realiza, la parada en la que se encuentra estacionado, la última detención efectuada y la siguiente estación programada. De igual modo, se indica de manera gráfica el tiempo restante para el arribo y la hora prevista de llegada.

Además de la monitorización de los trenes, la plataforma incorpora información de las distintas estaciones de la red, informando sobre las líneas que efectúan parada en ellas y las correspondencias con otros medios de transporte público, como el Metro. El entorno web detalla de igual modo si la infraestructura dispone de un área de estacionamiento para bicicletas y otros servicios de carácter accesible. Toda esta base de datos y utilidades se trasladará e implementará en la aplicación móvil oficial de Cercanías a partir del primer trimestre del año 2026.