Llega el fresco a León: fuerte descenso de temperaturas y posibles lluvias

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León registrará este martes una bajada general de las temperaturas, que será más acusada en el norte y el oeste, en una jornada con intervalos nubosos y probables precipitaciones débiles y dispersas en zonas de montaña.

Según la predicción meteorológica de la Aemet, el cielo presentará nubosidad variable a lo largo del día, con mayor inestabilidad en áreas montañosas, donde no se descarta la aparición de lluvias de carácter débil. En el resto de la provincia predominarán los claros, aunque acompañados de nubes altas y algún intervalo nuboso ocasional.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso, mientras que las máximas experimentarán una bajada generalizada, que podría ser notable en comarcas del oeste y del norte. En la capital leonesa, los termómetros se situarán entre los 11 y los 25 grados.

En otras localidades, las temperaturas también reflejan este descenso: Astorga alcanzará valores entre los 11 y los 24 grados, Ponferrada entre 12 y 24, y Villablino registrará un ambiente más fresco, con mínimas de 8 grados y máximas de 22.

El viento soplará del noroeste y norte, con intensidad floja a moderada, lo que contribuirá a acentuar la sensación térmica más fresca, especialmente en zonas abiertas y de montaña.

Esta situación atmosférica responde a la entrada de aire más frío, que favorece tanto el descenso de las temperaturas como el aumento de la nubosidad. Aun así, no se prevén fenómenos adversos relevantes, más allá de las precipitaciones débiles en áreas elevadas.

En conjunto, la jornada estará marcada por un tiempo variable, con alternancia de nubes y claros en la mayor parte de la provincia y un ambiente más fresco que en días anteriores, en un contexto de estabilidad relativa propio de esta época de transición meteorológica.