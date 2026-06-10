La extraña 'mancha fría' del Atlántico que trae cambios en los patrones del tiempo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En plena era de calentamiento global, existe una región marina que parece resistirse tercamente a la tendencia planetaria. Al sur de Groenlandia e Islandia, las aguas del Atlántico Norte muestran un comportamiento desconcertante: sus temperaturas descienden mientras el resto del océano se calienta. Este fenómeno, que los científicos denominan "cold blob" o "mancha fría", ha saltado al debate público en los últimos días debido a las posibles consecuencias que podría desencadenar sobre el clima europeo y los patrones meteorológicos globales.

Los meteorólogos Andrea Danta, José Miguel Viñas y Samuel Biener, del equipo de Meteored España, han analizado exhaustivamente esta anomalía térmica para separar la evidencia científica de las especulaciones alarmistas. Su objetivo es ofrecer una perspectiva rigurosa sobre un fenómeno que, aunque monitorizado desde hace más de una década, continúa generando interrogantes entre la comunidad científica internacional.

Lo que hace particularmente intrigante a esta zona oceánica es que representa una excepción notable en el contexto del cambio climático. Mientras que la temperatura media de los océanos ha aumentado considerablemente desde la revolución industrial, este sector específico del Atlántico Norte muestra un enfriamiento persistente que contradice todas las proyecciones convencionales del calentamiento global.

Origen y características de la anomalía térmica

La denominada mancha fría constituye una región donde las temperaturas oceánicas son inferiores a las esperadas en un planeta que experimenta un calentamiento acelerado. Los científicos han identificado esta anomalía como un objeto de estudio prioritario debido a su potencial conexión con cambios en los patrones de circulación oceánica, particularmente con la Circulación de Vuelco Meridional del Atlántico, conocida por sus siglas en inglés como AMOC.

Una de las hipótesis más respaldadas relaciona este fenómeno con el deshielo acelerado de Groenlandia, cuyas masas de hielo vierten cantidades crecientes de agua dulce al océano. Este aporte de agua con baja salinidad alteraría la densidad de las capas superficiales del mar, dificultando el proceso de hundimiento de las aguas frías que caracteriza a esta región y que resulta fundamental para el funcionamiento de las corrientes oceánicas.

Sin embargo, investigaciones recientes sugieren explicaciones alternativas. Los patrones atmosféricos de gran escala, especialmente las variaciones en la Oscilación del Atlántico Norte (NAO), podrían ejercer una influencia determinante en la formación y persistencia de esta anomalía. Este índice climático, que mide las diferencias de presión atmosférica entre Islandia y las Azores, regula la intensidad de los vientos del oeste y, consecuentemente, el comportamiento térmico del océano.

Escenarios extremos y probabilidades reales

El debate científico se intensifica cuando se plantea la posibilidad de un colapso de la AMOC, un escenario que aparece frecuentemente en estudios climáticos pero cuya probabilidad real sigue siendo objeto de controversia. Esta corriente oceánica funciona como una cinta transportadora gigantesca que distribuye el calor desde el ecuador hacia las latitudes polares, desempeñando un papel crucial en la regulación del clima europeo.

Si bien algunos modelos contemplan esta eventualidad, la comunidad científica descarta escenarios abruptos y subraya que, de producirse tal debilitamiento, se trataría de un proceso extraordinariamente lento. Las proyecciones más conservadoras sitúan este desarrollo en un horizonte temporal de al menos un siglo, descartando cambios repentinos que pudieran generar catástrofes climáticas inmediatas.

En España, las simulaciones climáticas indican que las regiones del norte y oeste peninsular experimentarían un enfriamiento más pronunciado que las zonas mediterráneas y meridionales. Las Islas Canarias también podrían registrar alteraciones térmicas, junto con modificaciones en los vientos alisios y las corrientes marinas que determinan su clima subtropical.

Implicaciones para el clima europeo y español

El oeste de Europa constituiría la región más vulnerable ante un debilitamiento significativo de esta circulación oceánica. Los modelos proyectan descensos térmicos que alcanzarían entre 5 y 10 grados centígrados en zonas como Groenlandia, Islandia, Escandinavia y las Islas Británicas. El hielo ártico podría extenderse hacia latitudes similares a las de ciudades como Bruselas o Londres durante los meses invernales.

Paradójicamente, mientras que gran parte del continente europeo tendería hacia condiciones más secas, la Península Ibérica podría experimentar un incremento en los episodios de precipitación, nieve y viento. Este fenómeno se explicaría por el desplazamiento hacia el sur de la corriente en chorro polar, que favorecería la llegada de temporales más frecuentes e intensos a España, el sur de Francia y otras regiones mediterráneas.

Repercusiones en el hemisferio sur

Un posible colapso de la AMOC no limitaría sus efectos al hemisferio norte. Las regiones australes experimentarían un aumento generalizado de las temperaturas al redistribuirse el calor oceánico hacia esas latitudes. Este reajuste térmico global desplazaría el ecuador térmico y modificaría sustancialmente los patrones de precipitación en todo el planeta.

Las proyecciones científicas anticipan menos precipitaciones en el Caribe y un incremento en zonas como Indonesia, Australia o el noreste de Brasil. Los sistemas monzónicos de Asia también sufrirían un debilitamiento considerable, con consecuencias potencialmente graves para la agricultura y los recursos hídricos de miles de millones de personas.

Perspectiva científica y certezas actuales

Los expertos insisten en que no se puede hablar de una glaciación, sino de un enfriamiento regional limitado que, con el tiempo, el sistema climático tendería a reajustar. Las temperaturas volverían a dispararse en pocos años en las zonas afectadas, impulsadas por el continuo calentamiento global de origen antropogénico que constituye la tendencia dominante del clima planetario.

La evidencia científica disponible hasta la fecha sugiere que la probabilidad de un colapso durante este siglo resulta reducida, aunque la vigilancia continua de esta anomalía oceánica permanece como prioridad para los sistemas de observación climática. La mancha fría del Atlántico Norte representa así un recordatorio de la complejidad del sistema climático terrestre y de los múltiples factores que interactúan en la regulación de las temperaturas globales.