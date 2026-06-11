Los caballeros y damas del Aire de León ensayan en la plaza de San Marcos

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Este sábado se celebrará en San Marcos el acto de nombramiento de los caballeros y damas de la Academia Básica del Aire como Hijos Adoptivos de la Ciudad de León. Una cita anual, que se entrega a cada una de las diferentes promociones que pasan por las instalaciones del Ejército del Aire y del Espacio en La Virgen del Camino.

La preparación del acto ha sorprendido a leoneses y a peregrinos, que preguntaban constantemente qué estaba pasando, mientras se quedaban a observar los movimientos sincronizados de los militares o cómo ensayaban el acto de homenaje a los caídos.

El ensayo lo han hecho con su uniforme de campaña, aunque para el acto central del sábado lo harán con el traje oficial, el azulón que destaca todoso los años frente a la piedra color arena del Parador de San Marcos.