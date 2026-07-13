Pablo Samaniego: «Este premio reconoce veinte años de presencia y servicio desde León»

Nacieron para servir y no han hecho otra desde hace veinte años. El V Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME) recibió este lunes el prestigioso Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos en su vigésima edición y en un año tan emblemático como 2026 en el que decano de la prensa leonesa celebra el 120 aniversario desde su fundación.

«Son veinte años de presencia en León, de servicio desde León y de compromiso permanente», subrayó el teniente coronel Pablo Samaniego durante el discurso de aceptación, recordando que la base militar Conde de Gazola de Ferral de Bernesga no es solo un emplazamiento operativo, sino «su casa, un lugar donde la unidad ha crecido compartiendo el carácter, la capacidad de resistencia y la solidaridad de los leoneses».

Desde este acuartelamiento, el batallón no solo despliega su labor en la provincia y en el resto de Castilla y León, sino que da cobertura a todo el noroeste de España y acude a cualquier punto del territorio nacional o internacional donde sea requerida su intervención en catástrofes y emergencias.

«Aquí vivimos, aquí nos preparamos y desde aquí salimos para servir a los leoneses, a Castilla y León, al noreste de España y cuando es necesario a cualquier punto del territorio nacional o del exterior», enfatizó.

El V Batallón de la UME está integrado actualmente por más de 500 hombres y mujeres, a todos y cada uno y a quienes les han precedido está dedicado este reconocimiento que desde hace dos décadas pone en valor la aportación que asociaciones, instituciones y personas realizan al desarrollo de la provincia leonesa y a los valores más humanos de solidaridad y ejemplaridad.

En un emotivo discurso, el teniente coronel puso de relieve que, para las Fuerzas Armadas, los valores humanos que premia este galardón «no son una declaración teórica ni principios reservados para actos solemnes», sino la esencia misma de la vocación militar en la que conceptos como la lealtad, el compañerismo, el espíritu de sacrificio y la disciplina diaria son los que dotan de sentido al uniforme.

Haciendo honor a su lema fundacional, «Para servir», el responsable del batallón insistió en que la verdadera fortaleza de la UME no radica únicamente en sus avanzados medios técnicos o materiales, sino en la «calidad humana» de las personas que la integran.

Por ello, dedicó el premio expresamente a cada uno de los hombres y mujeres que forman el contingente, cuyo trabajo comienza mucho antes de las activaciones de emergencia, basándose en una instrucción diaria y exigente. «Cada intervención empieza mucho antes de una activación, empieza en la instrucción diaria, en el entrenamiento constante, en la preparación exigente y en la cohesión de todos los que formamos parte de este batallón», reconocimiento que hizo extensivo a las familias de los militares, quienes «sostienen con generosidad muchas ausencias, esfuerzos e incertidumbres».

El acto también sirvió para reivindicar la importancia del trabajo en equipo en la gestión de crisis. Desde el V Batallón se recordó que «en una emergencia nadie actúa solo» y que el éxito de cualquier intervención radica en la estrecha colaboración con las distintas administraciones, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios de emergencia autonómicos y locales, los voluntarios y la propia ciudadanía.

Un estímulo para seguir

«Esa unión es también una expresión de los valores humanos que hoy se reconocen», añadió para agradecer el reconocimietno en nombre de todos los componentes del V Batallón. «Muchas gracias al Diario de León por este premio. Lo recibimos como un reconocimiento a lo realizado durante estos 20 años pero también como un estímulo para seguir trabajando con la misma dedicación, lealtad y vocación de servicio», afirmó.

Samaniego concluyó reafirmando su «compromiso inquebrantable con León, con los leoneses y con el conjunto de los españoles», asegurando que este premio, lejos de ser una meta, actúa como un estímulo para seguir trabajando de cara al futuro con la misma lealtad y dedicación que han demostrado durante estas dos décadas.

El teniente coronel Samaniego recogió el premio, una escultura inspirada en la Catedral de León de Juan Carlos Uriarte y un diploma, de manos del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la presidenta de Diario de León, Adriana Ulibarri.

Como antesala a este acto central del XX Premio Diario de León, un audiovisual repasó la labor cotidiana de la UME creada en 2006 durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El abrazo ciudadano que reciben en cada misión es la mayor recompensa al reto de llegar hasta donde parece imposible, en las oquedades de derrumbes urbanos, en primera línea de fuego o entre un talud de nieve.