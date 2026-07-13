Veinte años de desafíos diarios de la UME coronados por el vigésimo premio de Diario de León

Veinte años de un premio y veinte años de un batallón. Dos trayectorias paralelas que este lunes confluyeron en León para recordar que la verdadera fortaleza de un territorio se mide en la calidad humana de quienes lo habitan y lo defienden.

Los veinte años de desafíos diarios del Quinto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM V) de la UME fueron coronados este lunes con un galardón muy especial, el vigésimo premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos.

Ante más de trescientas personas, en el Aula Magna San Isidoro de la Universidad de León, en El Albéitar, el teniente coronel Pablo Samaniego recibió en nombre del V Batallón de la Unidad Militar de Emergencia el galardón, coincidiendo con las dos décadas desde la creación de la UME y la ubicación de uno de sus batallones en León.

Fue un acto redondo de aniversarios y que, un año más, dejó el pabellón bien alto al espíritu del premio. Samaniego agradeció que su batallón haya sido elegido para un reconocimiento que «durante veinte ediciones ha distinguido instituciones y colectivos que han contribuido de forma ejemplar al desarrollo social y a los valores humanos de esta tierra».

«El V Batallón representa la vocación de servicio a la ciudadanía de las Fuerzas Armadas"

El lema de la UME, escueto y rotundo, lo sintetiza todo: «Para servir». Ese es el espíritu militar y humano que extiende sus efectos como una onda expansiva desde la base Conde de Gazola de Ferral de Bernesga, en el municipio de San Andrés del Rabanedo, donde se ubica el batallón, allí donde es requerido para actuar ante situaciones que siempre son difíciles, pero no imposibles.

«El quinto batallón representa dentro de la UME esa vocación de servicio de las Fuerzas Armadas puesta directamente al servicio de los ciudadanos», enfatizó su responsable. Como se vio en el audiovisual proyectado en el Aula Magna de San Isidoro de El Albéitar, «no existen cosas inalcanzables cuando la misión es llegar a lo más alto».

Son más de 500 hombres y mujeres que en apenas 15 minutos están disponibles para responder a las emergencias y que lo viven con la concentración necesaria para afrontar la situación y la adrenalina que los impulsa, «sin entrar en pánico» y conscientes de que «nos vamos a enfrentar a una situación crítica con personas que lo están pasando mal», como explicó el brigada Gustavo Iglesias Garrido, jefe de Relaciones Institucionalesdel V Batallón de la UME. «Personas que han perdido o están buscando a sus seres queridos».

Un «ángel de la guarda» en palabras del presidente de la Junta de Castilla y León, «un ejemplo de entrega, profesionalidad y vocación» y de «servicio admirable», abundó la presidenta de Diario de León, Adriana Ulibarri.

A la confluencia de los veinte años del premio y las dos décadas de misiones de la UME se suma el 120 aniversario de Diario de León, una efeméride que también habla del desafío diario de dar la mejor información en la tarea de «construir la conciencia social», como señaló el director del periódico Joaquín S. Torné. También tuvo un simbolismo especial el lugar donde se entregó el premio porque la Universidad de León es la primera institución que recibió el galardón en 2006.

«Afrontamos las misiones con concentración y adrenalina, pero sin entrar en pánico"

El premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos fue otorgado por unanimidad al V Batallón de la UME el pasado 28 de mayo por el jurado como «homenaje a quienes ante situaciones difíciles trabajan para proteger a las personas, ayudar a los ciudadanos y estar allí donde se les necesitó». El galardón se suma a los abrazos colectivos e individuales que reciben en cada misión de las personas que ven su llegada como un alivio en la catástrofe.