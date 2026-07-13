Joaquín S. Torné: «Un periódico no es solo un contenedor de titulares, sino un constructor de conciencias»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Con motivo de la celebración simultánea de los 120 años de historia de Diario de León y la vigésima edición del Premio al Desarrollo Social y los Valores Humanos, el director del periódico, Joaquín S. Torné, pronunció un emotivo y reflexivo discurso en el Aula Magna de la Universidad de León, en el que no olvidó a las víctimas de la tragedia letal de los incendios forestales en Almería, donde han fallecido ya 13 personas. Ante un auditorio repleto de autoridades, premiados, lectores y representantes de la sociedad civil, Torné repasó la trayectoria del medio, reafirmó su compromiso con la verdad y subrayó su vocación de servicio a la provincia.

En una intervención que combinó memoria histórica, reconocimiento social y visión de futuro, el director destacó la doble efeméride que marca este 2026 para la cabecera leonesa.

«En este 2026 hay dos cifras que para Diario de León se han convertido ya en emblemáticas. Hemos alcanzado los 120 años de vida y también llegamos hoy a la vigésima edición del Premio al Desarrollo Social y los Valores Humanos», afirmó Joaquín S. Torné al inicio de su alocución.

A continuación, el director realizó un recorrido por los momentos más significativos vividos junto a la sociedad leonesa: «Ciento veinte años en los que hemos compartido con la sociedad leonesa momentos históricos. Hemos contado lo bueno y lo malo. Hemos asistido a dos guerras mundiales y a una guerra civil. Compartimos con los leoneses el camino de la dictadura a la democracia en una transición modélica».

Sin obviar los acontecimientos más recientes, Torné mencionó: «Sin irnos tan atrás en la historia, hemos sufrido una pandemia y nos hemos hecho eco de éxitos y tragedias personales. Triunfos y derrotas deportivas. Ascensos y descensos. Mundiales de fútbol con esperanzas de victoria, como hoy mismo. Y también hemos vivido en la última década una auténtica transformación tecnológica y nos asomamos hoy a la Inteligencia Artificial con el objetivo de convertirla en un aliado y no en un enemigo».

Uno de los momentos más aplaudidos fue el reconocimiento al galardonado de esta edición. «En cuanto a esta gala que hoy cumple 20 ediciones, el jurado se ha asomado a personas, asociaciones e instituciones ejemplares que son orgullo de León. Como lo es el V Batallón de Intervención en Emergencia de la UME. Mi enhorabuena. Y mi agradecimiento por un trabajo encomiable, generoso y arriesgado», expresó el director.

Torné también quiso transmitir optimismo sobre el presente y futuro del periódico: «Tenemos 120 años, pero Diario de León es un periódico joven, enérgico y constante en la defensa de los intereses de una sociedad que sentimos como nuestra y a la que nos entregamos cada mañana tanto en la edición tradicional de papel como en la digital. Ambas, líderes a mucha distancia de sus competidores como lo demuestran los datos del EGM o de OJD».

Dirigiéndose directamente al público, añadió: «Es lógico, por tanto, que nos sintamos agradecidos a todos ustedes, por acompañarnos hoy en esta Aula Magna de la Universidad de León y por hacerlo cada día en el kiosco o en ese escaparate global e inacabable que es el teléfono móvil. Permítanme que agradezca también sus críticas porque nos ayudan a mejorar. Y, como no, déjenme que agradezca también las ausencias, porque sin duda esas ausencias nos recuerdan que vamos por el buen camino».

El director centró parte importante de su discurso en la esencia del periodismo: «Un camino que nos acerca siempre al objetivo, el fin último de todo periódico, que no es otro que la búsqueda incesante de la verdad. Tan molesta en ocasiones, pero siempre tan necesaria. De manera honesta, sin laberintos, sin trampas y sin quedarse en esa superficie que solo es el titular, los periodistas de Diario de León demuestran jornada a jornada por qué Diario de León es el periódico de ámbito regional generalista más leído de toda Castilla y León».

«Ponemos toda nuestra profesionalidad en cada noticia, en cada reportaje, en cada análisis. Todo ello porque pensamos que forma parte de nuestras obligaciones lograr una sociedad bien informada, que sea así capaz de tomar sus propias decisiones sin que otros las tomen por ella. Ponemos toda nuestra experiencia y compromiso en impulsar el desarrollo intelectual de las personas. Porque un periódico no es sólo un contenedor de titulares, sino que es un constructor de conciencias, es el andamio sobre el que se construye la cultura de una sociedad», enfatizó.

Torné cerró su intervención lanzando un mensaje generacional:

«Todo esto es un reto que se renueva en cada generación. Es el reto que afrontaron aquellos periodistas que editaron el primer Diario de León en 1906 para lectores de 1906. Y es el reto que tenemos en este 2026. Un periódico de 2026, hecho por periodistas de 2026 y para lectores de 2026. Y, créanme, es un reto maravilloso al que nos entregamos sin descanso, cada minuto de cada día».

Finalmente, citó a Benjamin Franklin y lanzó una recomendación personal a los leoneses: «Para terminar, quiero dejarles una cita de Benjamin Franklin: invertir en conocimiento siempre produce los mejores beneficios. Y una mía: Les recomiendo invertir tiempo en leer todos los días Diario de León. Es el mejor modo de conocer esta provincia y de ese modo contribuir a hacerla cada día más próspera».

El acto, cargado de simbolismo, culminó con la entrega del Premio al Desarrollo Social y los Valores Humanos al V Batallón de Intervención en Emergencia de la UME, en reconocimiento a su labor humanitaria y de protección civil. Con esta celebración, Diario de León reafirma su posición como referente informativo de Castilla y León y su compromiso inquebrantable con la sociedad a la que sirve desde hace 120 años.