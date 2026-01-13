Los Oteros ya tiene lista su concentración parcelaria tras 30,6 millones de inversión

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

Con el objetivo de hacer más rentables las explotaciones agrarias y que eso revierta de forma positiva en el futuro del campo, la Junta puso en marcha la concentración parcelaria de Los Oteros en noviembre de 2022, un proceso cuya finalización presentó ayer la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral. La responsable autonómica del área visitó León para cerrar una etapa que ha implicado a 3.300 propietarios y que calificó como «un hito» que afecta a trece municipios de la provincia y a uno de Valladolid, Además, ha supuesto una inversión de 30,6 millones de euros para actuar en 33.562 hectáreas. En total, más de 700 kilómetros de caminos, 650 kiómetros de acceso a las nuevas fincas y 48 de circunvalaciones en municipios.

«Lo que vamos a tener, a corto, a medio y a largo plazo es evidente: una mayor rentabilidad de las explotaciones y por eso la Junta apuesta tanto por las concentraciones parcelarias», manifestó González Corral. «Conseguimos ahorrar los tiempos de traslado de una parcela a otra, minimizar costes de transporte e infraestrcuturas y aumentar la seguridad en los municipios, pues también se han incluido circunvalaciones para evitar el paso de maquinaria agrícola por el interior de los municipios», argumentó, al tiempo que añadió que «donde actuamos en concentraciones parcelarias vemos que hay más incorporación de jóvenes al sector agrario».

La mayor de todas

La consejera aseguró que «la Junta trabaja en hacer atractivo el sector agrario para los jóvenes y para eso tenemos que darles herramientas» y que Los Oteros «ha supuesto para la administración autonómica el reto de abordar la mayor concentración parcelaria ejecutada en Castilla y León». En este sentido, manifestó que «vamos a seguir apostando por la labor del sector agrario en la provincia y especialmente en esta zona, la mayor productora de cereal de secano de León». Asimismo, señaló que «desde la Junta seguiremos apostando por la incorporación de jóvenes y por hacer el sector agrario cada vez más competitivo».

La titular de Agricultura también aludió a la posibilidad de abordar una obra de regadío en una zona «eminentemente de secano», para lo que expuso que es necesario «tener los permisos de la CHD», que en estos momentos se encuentra en una fase de un estudio técnico previo para la próxima planificación hidrográfica del Duero, aunque «la Juntasiempre ha sido muy clara en lo que se refiere a la gestión del agua» y consideró que se necesita «más capacidad de almacenamiento para poder desarrollar nuevos regadíos», algo que calificó de «una reivindicación justa para Castilla y León.

Mensaje al Miteco sobre el Páramo Bajo La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, se dirigió ayer a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, para solicitarle que contacte con la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, María Jesús Lafuente, y «tome las riendas» para tratar de resolver el conflicto con los regantes del Páramo Bajo —en León y Zamora— debido a la pretensión de la CHD de que sean los agricultores quienes asuman los costes energéticos y de mantenimiento de la estación de bombeo de Villalobar. En este sentido, María González Corral recordó que hace aproximadamente un año se reunió con la comunidad de regantes para «analizar la situación generada con el cambio de criterio por parte de la CHD y ahí me comprometí con ellos a trasladarlo a la Confederación y a su presidenta. Así lo hice y, por desgracia, la contestación fue nula, fue un silencio que puede llevar a una situación insostenible para esta comunidad de regantes». Una comunidad históricaPor este motivo, la consejera de Agricultura se dirigió este lunes a la titular del Miteco para pedirle que contacte con la presidenta de la CHD y que desde eese ministerio tomen las riendas de este asunto y «solucionen algo» para que la comunidad de regantes, «histórica en la provincia de León», pueda «seguir siendo viable», para lo que la Confederación «tiene que darle la posibilidad de seguir desarrollando su regadío y de que su trabajo siga siendo competitivo y rentable».

«La postura de la Junta sobre Mercosur siempre ha sido clara: Vamos a estar al lado de nuestros agricultores y ganaderos y a defender sus intereses». Así se pronunció González Corral sobre el acuerdo comercial de la UE con Mercosur. En este sentido, explicó que ha convocado un Consejo Regional Agrario para este miércoles con las organizaciones profeisonales agrarias «para abordar el asunto, algo que nos preocupa no hoy, sino desde hace un año». Recordó que en enero de 2025 ya solicitó al ministro de Agricultura una conferencia sectoral monográfica. «No podemos aceptar acuerdos comerciales que «no incluyan el principio de reciprocidad y las cláusulas de salvaguarda» para «poder competir en igualdad de condiciones»