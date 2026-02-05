Asaja denuncia que el campo ya no aguanta el exceso de fauna silvestre

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

El presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Castilla y León, Donaciano Dujo, asegura que «el campo ya no puede soportar la demasía de animales silvestres, empezando por el lobo y terminando por el jabalí». Dujo hizo estas declaraciones durante el acto de presentación del libro Reivindicaciones y servicios para un campo moderno y tecnológico de José Antonio Turrado, secretario general de Asaja León. Allí el representante de la organización agraria en la comunidad aseguró que en el sector «sobran animales y faltan personas» en referencia al problema que la fauna silvestre supone para el sector primario.

En este sentido, explicó que las enfermedades animales constituyen una gran preocupación porque «nos jugamos la sanidad de nuestras cabañas ganaderas, la venta y el porvenir».

En su intervención, Dujo repasó algunos de los hitos que han marcado el campo en los últimos años durante los que, desde Asaja, «hemos buscado la unión» y también «hemos sido valientes y hasta temorosos» en algunas ocasiones. «Lo mismo hemos tirado leche que trigo o maíz», dijo, e insistió en una idea: «Estamos orgullosos de lo mejor que tenemos, que son nuestros trabajadores y nuestros socios».

Crisis y luchas

También hizo un recorrido de las crisis que ha sufrido el campo y de las luchas que se han mantenido desde 2010 hasta hoy, entre las que mencionó el rechazo al plan hidrológico, el cierre de Azucarera, las reivindicaciones por el maíz a las puertas del ministerio o la peor cosecha de cereales del 2017 «que hizo temblar la economía de la agricultura».

Dujo aprovechó la visita a León para abodar el asunto de la climatología y sus repercusiones en el sector. «No ha sido un año fácil climatológicamente; quedan por recolectar patatas, remolacha y maíz y tanta agua es perjudicial» y apuntó, sobre todo, a la dificultades que las abundantes lluvias de las últimas semanas suponen para las labores de siembra de cereal. «Si no podemos hacerlo, este año no pinta bien», dijo. A este respecto, aseguró que las inundaciones que está sufriendo el campo se deben al agua, «pero también a la falta de mantenimiento de las infaestructuras agrarias, una realidad que calificó de «vergüenza».

En el libro escrito por Turrado, —al que agradeció «su trabajo, sus ideas y su honrradez» y a quien calificó de «generoso, trabajador, inteligente y buena persona»— , se recoge «la neutralidad de Asaja en todos los procesos electorales llevados a cabo en estos quince años», un aspecto en el que también incidió el presidente de la organización agraria en Castilla y León, quien hizo hincapié en la «independencia por bandera y así seguirá siendo», al tiempo que rechazó «la guerra de algunos políticos con el campo». En este sentido, señaló que «la agricultura y la ganadería no son de nadie y no queremos que nos utilicen para conseguir votos y luego sillones».

Entre los temas de actualidad, también recordó la postura de Asaja en contra de la reducción del 22% de la PAC, de Mercosur y el «rechazo absoluto de los aranceles de Estados Unidos».