Los buenos precios de la leche alejan el temor a la falta de relevo generacional
Tras un 2025 «muy bueno», la previsión es que las cifras se mantegan este año, según los productores
Para que no abandonen, hay que seguir pagando la leche moderadamente bien, como ahora». Así resume José María Álvarez, presidente de la Organización de Productores de Leche (OPL), la situación actual del sector lácteo en la provincia. De esta forma, los precios del sector pueden ser el revulsivo que ponga fin al fantasma del relevo generacional. Tras un 2025 de precios «muy buenos», la previsión es que la racha se prolongue este año. «Los ganaderos han podido ganar lo que se merecen después de muchos años de cambiar el dinero», resume Álvarez.
Hasta el año pasado, el problema de los bajos precios a los que se pagaba la leche entorpecía claramente el relevo generacional, una tendencia que cambió el pasado año y que se mantendrá, previsiblemente, este 2026. El motivo principal es que España no tiene leche suficiente para autoabastecerse «y traerla de fuera cada vez es más caro; ya no es como antes», señala el presidente de la OPL.
La realidad no es igual en el resto de Europa, donde se ha registrado una bajada de precios generalizada debido a una pequeña sobreproducción. En España, sin embargo, la producción continúa su descenso por el abandono de la actividad. La falta de relevo que ahora parece perfilarse cambiante tampoco ha ayudado en los últimos años. Aún así, Álvarez recuerda que los abandonos van a seguir por el paulatino aumento de los ganaderos que se jubilan.
Quedarse o marcharse
Si este año las cifras continuan al alza, «mucha gente se plantearía quedarse con la ganadería de sus padres», asegura Álvarez, quien espera no regresar a la situación que se produjo hace tres años. Él confía en que se mantenga, sabedor de que se trata más de un deseo que de una certeza. Eso a pesar de que «la industria quiere subir los precios». Precisamente a la industria la acusa de «beneficiarse de todo lo que pasa» y de poner el foco en Europa o en España en función de sus propios intereses. «Está ganando mucho dinero, pero quiere ganar más», enfatiza. Y termina asegurando que si el precio de la leche baja, «va a haber una desbandada de ganaderos; si cae el precio es por ganar más dinero; el ganadero le da igual».
El abandono de las explotaciones por parte de los ganaderos repercute directamente en el precio del producto en el supermercado. Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (UCCL) reclamó hace unos días un examen de conciencia por parte de la industria y de la distribución, algo «imprescindible para respetar la viabilidad de los eslabones de la cadena». En este sentido, la organización agraria aseguró que lo que más perjudica al relevo generacional «son los contínuos golpes económicos y la inestabilidad de los precios».
Cualquier bajada en el 2026 sería «inasumible»
para el sector
El número de explotaciones leonesas sigue a la baja
Mientras, en el caso del ganado ovino reflejaba en 2024 (último dato publicado) un censo total de 356.233 animales, lo que supone una merma del 3,5% respecto al año anterior, una caída similar a la registrada en 2023. En cuanto a los precios del ovino, estos fueron por lo general algo inferiores a los del 2024. En concreto, el precio fue 1,42 euros por litro de leche, según los datos manejados por Asaja. En lo referente al caprino, la estimación de la producción total de leche de cabra de las 17 explotaciones de la provincia alcanzó los 3,7 millones de litros, con un valor de mercado de 3,8 millones de euros. Estas cifras reflejaron que «el 2025 fue claramente el año de la ganadería, por segundo año consecutivo», aseveró la organización agraria durante la presentación del informe en febrero.