Los buenos precios de la leche alejan el temor a la falta de relevo generacional

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

Para que no abandonen, hay que seguir pagando la leche moderadamente bien, como ahora». Así resume José María Álvarez, presidente de la Organización de Productores de Leche (OPL), la situación actual del sector lácteo en la provincia. De esta forma, los precios del sector pueden ser el revulsivo que ponga fin al fantasma del relevo generacional. Tras un 2025 de precios «muy buenos», la previsión es que la racha se prolongue este año. «Los ganaderos han podido ganar lo que se merecen después de muchos años de cambiar el dinero», resume Álvarez.

Hasta el año pasado, el problema de los bajos precios a los que se pagaba la leche entorpecía claramente el relevo generacional, una tendencia que cambió el pasado año y que se mantendrá, previsiblemente, este 2026. El motivo principal es que España no tiene leche suficiente para autoabastecerse «y traerla de fuera cada vez es más caro; ya no es como antes», señala el presidente de la OPL.

La realidad no es igual en el resto de Europa, donde se ha registrado una bajada de precios generalizada debido a una pequeña sobreproducción. En España, sin embargo, la producción continúa su descenso por el abandono de la actividad. La falta de relevo que ahora parece perfilarse cambiante tampoco ha ayudado en los últimos años. Aún así, Álvarez recuerda que los abandonos van a seguir por el paulatino aumento de los ganaderos que se jubilan.

Quedarse o marcharse

Si este año las cifras continuan al alza, «mucha gente se plantearía quedarse con la ganadería de sus padres», asegura Álvarez, quien espera no regresar a la situación que se produjo hace tres años. Él confía en que se mantenga, sabedor de que se trata más de un deseo que de una certeza. Eso a pesar de que «la industria quiere subir los precios». Precisamente a la industria la acusa de «beneficiarse de todo lo que pasa» y de poner el foco en Europa o en España en función de sus propios intereses. «Está ganando mucho dinero, pero quiere ganar más», enfatiza. Y termina asegurando que si el precio de la leche baja, «va a haber una desbandada de ganaderos; si cae el precio es por ganar más dinero; el ganadero le da igual».

El abandono de las explotaciones por parte de los ganaderos repercute directamente en el precio del producto en el supermercado. Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (UCCL) reclamó hace unos días un examen de conciencia por parte de la industria y de la distribución, algo «imprescindible para respetar la viabilidad de los eslabones de la cadena». En este sentido, la organización agraria aseguró que lo que más perjudica al relevo generacional «son los contínuos golpes económicos y la inestabilidad de los precios».

Cualquier bajada en el 2026 sería «inasumible»



para el sector El alivio aconómico que ha supuesto el repunte de los precios de la leche es intocable para la supervivencia del sector lácteo, tal y como aseguran los productores. Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (UCCL) ha alzado la voz en este sentido dejando claro que cualquier subida del valor es «inasumible» para el sector. En este sentido ha aclarado que a pesar de las buenas cifras del año pasado, existen en el sector lácteo «circunstancias estructurales» que impiden frenar la pérdida de granjas de leche y que ponen en riesgo la viabilidad a medio y largo plazo del conjunto del sector, según plasmó en un comunicado. En él, advierte de que la situación que se avecina es «turbia» con ofertas a la baja, lo que, a su juicio, está provocando alarma en el sector.