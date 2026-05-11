La Pola de Gordón pone en marcha un plan turístico para revitalizar toda la zona

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

Son varios los proyectos que el Ayuntamiento de La Pola de Gordón tiene ya en marcha con los que persigue ser un revulsivo turístico para la provincia en general y para esta zona en particular en la que la reconversión minera ha dejado una profunda huella.

Ya licitado y a punto de adjudicarse está Turismundo, un proyecto en La Fábrica de la Luz de Santa Lucía que el consistorio quiere promocionar, rehabilitar y utilizar como reclamo turístico. Este edificio emblemático contará con una sala blanca para que los apicultores de la zona puedan envasar sus productos, así como con una sala oscura en la que realizar filmaciones y que, gracias a un convenio con el Incibe, se informatizará y dispondrá de un espacio de co-working y enfocado en la mujer rural y en su formación. Un lugar también pensado para asociaciones culturales con pantallas, ordenadores y paredes móviles para adaptarlo a las necesidades que vayan surgiendo.

La antigua estación de ferrocarril de La Pola pasará a ser un albergue de peregrinos una vez terminen unas obras que ya están muy cerca de concluir. Las instalaciones, de tres conchas (lo que las clasifica en la categoría superior dentro de la normativa de albergues), será de dos plantas. La de arriba tendrá capacidad para 40 personas y en la de abajo se dispondrá un espacio en el que el peregrino podrá prepararse la comida y disfrutarla, además de comprarla si lo necesita. Una nueva función para esta infraestructura gracias a una conversión que ha respetado la estructura del edificio, según explica el alcalde, Antonio García. Este proyecto a punto de materializarse, cuenta con subvenciones de la Transición Justa y se llevó la sexta puntuación más alta de España entre los 400 ayuntamientos que se presentaron. «Y hay que tener en cuenta que lo hicimos con nuestros propios técnicos», matiza.

Otro de los planes es la rehabilitación del castillete del Pozo Ibarra, en Ciñera, que también cuenta con fondos europeos y autonómicos y que recuperará este emblema minero para convertirlo en una zona deportiva y cultural. «El antiguo cine de la Hullera lo hemos rehabilitado; la parte de abajo, la de la platea, sigue valiendo para cine y teatro y hay también alguna pequeña sala, mientras que arriba se ubicará un museo de geología», explica el regidor. Tendrá también carácter deportivo con una cancha de fútbol, además de un restaurante y una zona para autocaravanas con veinte plazas. «En los siete años que llevamos en el equipo de gobierno, hemos apostado por el turismo», argumenta el alcalde mientras añade que una revista especializada sitúa al municipio como el quinto más visitado de la provincia «y esperamos escalar algún puesto cuando todo esto esté acabado», aclara.