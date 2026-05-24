La patata pierde fuerza como cultivo en la provincia aquejada por la crisis de precios

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

La patata, cultivo clave de la provincia, se encuentra en época de siembra, una labor que se ha visto retrasada en algunos casos como consecuencia de las últimas lluvias.

El proceso de sembrar comenzó el pasado mes de abril, como viene siendo habitual, aunque «quizás con una semana o dos de antelación con respecto a otros años», según explica César Pan, presidente de la cooperativa Prodeleco. El comienzo de los trabajos se inició en buenas condiciones en una campaña que parece presentarse sin grandes novedadaes.

Sin embargo, tampoco se libra este cultivo de los elevados costes que están atenazando al campo como consecuencia de la subida del petróleo por el conflicto bélico en Irán. El abono y el gasóleo están por las nubes y eso supone un problema para el agricultor, asediado por los altos costes de producción y los bajos de venta. En este sentido, ya en 2025 hubo un desplome de precios y «un desinterés por comprar por parte de los operadores», según el Informe Agrícola y ganadero del 2025, de Asaja en el que apunta que esto convirtió el año pasado en «una pesadilla» para los agricultores que no tenían la producciónn comprometida con contratos de precampaña.

En cuanto al precio, a principios de noviembre, la cotización de la lonja se situó entre los 100 y los 130 euros por tonelada, una diferencia que varía por la variedad y un precio por tonelada bastante inferior a los 240-270 euros del 2024. «Es un mercado muy inestable en el que hay años que se gana dinero, pero otros que son ruinosos, además de que es un cultivo que requiere mucha inversión», enfatiza José Antonio Turrado, secretario general de Asaja en Castilla y León.

Otra cifra a destacar es el valor de la producción, que alcanzó los 6,15 millones de euros el año pasado, casi la mitad de lo registrado en 2024. Al margen de los números, la siembra se desarrolla «con sanidad en la semilla y un buen suelo bien trabajado», tal y como afirma Pan, quien añade que, aún así, «hay que ver cómo viene el tiempo y cómo afecta a la campaña», que tendrá también la vista puesta en el mercado Europeo, especialmente en Francia.

Este año la siembra ha mermado después del incremento del año pasado.