León despide a las agustinas recoletas tras 362 años: "No nos funciona llamar a extranjeras"

León despide este martes, 25 de marzo, a la comunidad de Agustinas Recoletas presente en la ciudad desde hace más de 362 años con una eucaristía de acción de gracias que presidirá el obispo Luis Ángel de las Heras a las 20.00 horas en la capilla del Monasterio de la Encarnación. «Ahora el ambiente no nos ayuda para que se incorporen jóvenes, los medios de comunicación y las redes sociales captan más su atención, no se comprometen ni con el matrimonio». Sor Beatriz Ofelia Álvarez, madre superiora del convento de las Agustinas Recoletas de León, se pronunciaba así recientemente en un reportaje publicado en el Diario de León. «A nosotras no nos da resultado llamar a extranjeras. Yo me uní a esta comunidad en 1992 porque el Señor me llamó, pero ahora cuando se interesan por entrar lo primero que te preguntan es por la seguridad social, si vas a enviar dinero a la familia o si van a poder viajar», una práctica que Sor Beatriz rechaza: «Vienen a colocarse y no a entregarse al Señor y a la comunidad». Estos días las monjas se recuperan del covid. «Hemos pasado el covid y estamos cansadas y recientemente se nos ha muerto una hermana con 83 años. Las cosas se ponen cuesta arriba». Después del cierre de la fábrica Teleno, para la que trabajaban, las monjas viven de dos pensiones «los pocos ahorros que tenemos, el huerto y la comida que nos traen del Banco de Alimentos».

Quedan tres

Tres religiosas integran en la actualidad esta comunidad católica que debido a la falta de vocaciones y al sucesivo fallecimiento de hermanas, ha visto reducido el número de integrantes.

La llegada de cinco monjas agustinas procedentes del Convento de la Encarnación un 11 de diciembre de 1663 está considerada como la fundación de la presencia de la orden en la capital leonesa, cuya primera ubicación fue la actual calle del Cid.

Tras quince años de exclaustración, acogidas en el convento de Santa María de Carbajal, en el año 1884 estas monjas agustinas se trasladaron a un nuevo convento ubicado en la Plaza de Santo Domingo, y de nuevo en 1967 a su actual ubicación en terrenos del Paseo de la Granja.

Precisamente en este emplazamiento es donde hoy, en la solemnidad de la Anunciación, se despedirán de más de tres siglos de presencia en la Diócesis de León con la eucaristía que presidirá el obispo Luis Ángel.

En los diez conventos de la Diócesis de León viven actualmente 120 monjas, de las que 37 proceden del extranjero.

