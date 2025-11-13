El sorprendente milagro de Boki, el oso pardo que venció la enfermedad gracias a una cirugía que pocos se atreven a hacer

Boki, el oso pardo que fue operado con éxito para drenar líquido cerebral, es reintroducido con sus compañeros Fluff y Scruff en el Wildwood Trust, marcando un hito en la veterinaria británica.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre

Mientras en la Cordillera Cantábrica la presencia del oso pardo se ha multiplicado por cinco en las últimas décadas y los expertos reclaman adaptar las figuras de protección a su nueva realidad expansiva, en Reino Unido un ejemplar ha protagonizado una historia sin precedentes que puede cambiar el enfoque de su conservación a escala internacional.

Desde el ámbito científico ya se ha confirmado que su supervivencia está directamente ligada al equilibrio ecológico y a la disponibilidad de alimento, lo que ha reforzado planes como el programa LIFE Osos con Futuro. Pero a esa ecuación ahora se suma un nuevo factor: la posibilidad de aplicar procedimientos médicos de alta complejidad para salvar individuos en situaciones límite.

Boki, un joven oso pardo europeo que vive en el Wildwood Trust de Kent, ha marcado un antes y un después en la medicina veterinaria del Reino Unido. Tras ser diagnosticado con una grave hidrocefalia, fue sometido con éxito a una operación cerebral pionera. Se trata de la primera vez que un ejemplar de su especie recibe este tratamiento en suelo británico, adaptando técnicas humanas de neurocirugía a un animal salvaje de más de 100 kilos.

«Cuando nos dieron el diagnóstico, sabíamos que sin cirugía Boki no superaría el invierno», explicaron desde el Wildwood Trust en una entrevista con Kent Online. Y no exageraban: los síntomas empeoraban a pasos agigantados. Convulsiones, letargo, desorientación. La vida del oso estaba en riesgo.

Boki, el oso pardo que hizo historia en la veterinaria británica

Una resonancia magnética confirmó lo que los cuidadores ya intuían. El cerebro de Boki estaba siendo presionado peligrosamente por una acumulación de líquido cefalorraquídeo. La hidrocefalia, común en humanos pero rarísima en fauna salvaje, amenazaba con dejarlo sin invierno. Ante la falta de tratamientos convencionales eficaces, el centro tomó una decisión inédita.

El veterinario especialista Romain Pizzi lideró la cirugía. La intervención consistió en implantar un sistema de drenaje que permitiera evacuar el exceso de líquido del cerebro hacia otra parte del cuerpo. Una técnica conocida en medicina humana, pero nunca antes probada con éxito en un oso pardo en Reino Unido.

La dificultad era máxima. Sin embargo, la operación fue un éxito rotundo. Boki despertó sin complicaciones y comenzó una recuperación vigilada minuto a minuto.

El centro confirmó que desde la cirugía «no ha habido signos negativos». Un año después, Boki está vivo y ha recuperado plenamente su calidad de vida. Según declararon en una entrada en el blog oficial del Wildwood Trust, pudo ser reintroducido junto a sus compañeros.

Este caso es un precedente que podría salvar la vida de otros ejemplares de fauna salvaje en situación crítica.