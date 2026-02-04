El cáncer escala posiciones en León

En el año 2050 se diagnosticarán en la provincia de León 4.056 cánceres, 613 más que en 2025. La mayoría, 2.473, afectarán a los hombres y afectarán, mayoritariamente, a los mayores de 75 años. Esa es proyección en la provincia de León que hace la Asociación Española contra el Cáncer. Los tumores malignos han adelantado a las enfermedades cardiovasculares como primera causa de muerte, una tendencia que se rompió en el año 2023. La provincia de León ocupa la tercera posición nacional en la tasa de mortalidad por cáncer, con 341 fallecidos por cada 100.000 habitantes en 2024. Solo Orense, con 361, y Zamora, con 358, están por delante. La media española está en los 240 fallecidos por 100.000 habitantes. «Los números cuentan la historia de una provincia que pierde población joven y acumula mayores», destaca el jefe de Oncología del Hospital de León, Andrés García Palomo. Más de treinta leoneses mueren de cáncer cada semana, 1602 al año, según las causas de defunciones publicadas por el Instittuo Nacional de Estadística.

El acompañamiento a los pacientes y la investigación son dos de los objetivos prioritarios de la Asociación Contra el Cáncer de León. Cuarenta personas, todas mujeres excepto un hombre, asisten a clases de educación física tres veces a la semana. Mujeres como Inés González, recientemente operada de cáncer de mama. «Siempre he hecho pilates y desde la operación no podía hacer fuerza. La fisioterapeuta de la asociación nos ayuda con gimnasia oncológica. Estoy contenta y conoces a gente con experiencias parecidas». A Inés, como a Mireya Arenas, le diagnosticaron un cáncer de mama en una revisión rutinaria. En los dos casos la mamografía no detectó nada, pero la ecografía posterior destapó un tumor poco visible. «Los ejercicios que hacemos aquí me ayudan a movilizar el brazo», asegura Mireya, que está aún en tratamiento tras una operación, dos ciclos de radio y tamoxifeno. «Ahora han empezado a ponerme una inyección porque mi tumor es hormonal y tengo mucha carga de estrógenos».

Isabel Fernández, fisioterapeuta, y Mireya Arenas, en la Asociación Contra el CáncerVirginia Moran

La fisioterapeuta, Isabel Fernádez, adapta los ejercicios a las condiciones físicas de las usuarias. «Si alguna tiene dificultades para hacer los ejercicios, los adaptamos. Hacemos calentamiento, cardio con coordinación, equilibrio y ejercicio de fuerza. Todos estos ejercicios son muy recomendables para los pacientes con cáncer porque les ayuda a disminuir los efectos tóxicos de la medicación».

Ejercicios en la Asociación Contra el Cáncer.Virginia Moran

Además de a los talleres de la asociación, Susana González completa los ejercicios de fuerza en un gimnasio. «Me diagnosticaron un cáncer de ovarios en 2023. Fue al médico porque tenía muchos gases y la médica me mandó un análisis y una citología. A las dos horas me llamó para que fuera al hospital a la unidad de diagnóstico rápido y a las 24 horas ya tenía el diagnóstico. Todo fue muy rápido». La operación y el tratamiento de quimioterapia comenzó antes de un mes desde el diagnóstico. «Viene a la asociación porque necesitaba hablar con alguien. Pedí cita con el psicólogo. Me hice socia y venía al talles de estrés y ansiedad. Después de la quimioterapia me apunté a gimnasia, yoga, ejercicios de fuerza, estiramientos...todo me ha venido muy bien mental y físicamente, por eso lo recomiendo».

Entrenamiento de fuerza.Virginia Moran

Para la fisioterapeura, lo más interesante de los ejercicios, además de los beneficios físicos y mentales, es la mejora de la densidad ósea por la osteoporosis, y la sarcopenia, para recuperar músculo. «Después de las clases salen con más energía».

Nuevo proyecto de humanización

Para implantar el modelo de humanización, la Asociación Española Contra el Cáncer ha puesto en marcha un programa de acompañamiento a centros sanitarios y sociosanitarios basado en la atención integral a la persona, la autonomía y participación de los pacientes, nuevos entornos asistenciales y bienestar y formación de los profesionales sanitarios.

La Asociación en León saldrá a la calle hoy en la Plaza Santo Domingo y Ponferrada (Plaza Julio Lazurtegui) para concienciar a la población de la necesitar de humanizar la atención en cáncer y donde repartirán pulseras de la Asociación para que la gente pueda hacerse sus fotos con ellas y un photocall y compartirlas con el Hashtag #ElSimboloQueHumaniza sumándose así a la causa

También lanza la sexta edición de La Compra de tu vida, una iniciativa solidaria que invita a la sociedad a colaborar contra la enfermedad tras hacer la compra: en las líneas de cajas de supermercados, estaciones de servicio y tiendas de España, tanto físicas como online, con el objetivo de recaudar fondos para invertir más recursos en apoyo, prevención e investigación contra el cáncer. La recaudación de la campaña, que estará activa del 6 al 15 de febrero, se destinará a la prevención del cáncer y a los servicios gratuitos que presta la asociación. Para participar cualquier persona interesada puede ampliar su ticket de la compra a partir de 1€ en los establecimientos de más de una treintena de empresas que se han sumado a la causa. Gracias a su implicación, y a la de sus equipos y clientes, esta recaudación ayudará a mejorar la vida de las personas con cáncer y sus familias.