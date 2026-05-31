Muere Elías Fernando Rodríguez Ferri, un referente de la veterinaria de León

León que queda sin uno de los referentes de la sanidad animal. El catedrático y en la actualidad presidente de honor de la Academia de Veterinaria de Castilla y León y presidente de la institución durante más de dos décadas, Elías Fernando Rodríguez Ferri, ha fallecido este domingo a los 78 años de edad.

Ferri era uno de los especialistas de mayor prestigio de microbiología y virología. Uno de sus últimos reconocimientos y actos públicos fue en la entrega de la medalla de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), que tuvo lugar en el Colegio de Veterinarios de León, y en la que los intervinientes destacaron sus valores humanos, capacidad de trabajo, rigor científico y entrega a la profesión veterinaria.

La capilla ardiente está instalada en la sala 10 del tanatorio de León y las exequias y funeral se celebrarán mañana 1 de junio a las cinco de la tarde en la Iglesia Parroquial de Azadinos.

Nacido en Caparroso (Navarra) el 2 de enero de 1948. Licenciado en Veterinaria, con Premio Extraordinario, en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Oviedo (León) y Doctor en Veterinaria, en 1976.

Prestó servicios en el Ministerio de Agricultura (Delegación Provincial de León) y en la Subdirección General de Veterinaria de Salud Pública, del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Profesor de Microbiología en la Facultad de Ciencias (Sección Biológicas) de León, de la Universidad de Oviedo. Profesor adjunto, profesor agregado y catedrático numerario, por oposición, de Microbiología e Inmunología, en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, de la que fue secretario. Catedrático de Patología Animal. Sanidad Animal (Microbiología e Inmunología) de la Universidad de León (Facultad de Veterinaria), catedrático de Sanidad Animal (Microbiología e Inmunología) de la Universidad de León (Facultad de Veterinaria), decano de la Facultad de Veterinaria de León (1990-98), director del Departamento de Patología Animal. Sanidad Animal de la Universidad de León (2001), director del Departamento de Sanidad Animal de la Universidad de León, integrante del Consejo Asesor de la Agencia Española del Medicamento, a propuesta del Ministro de Agricultura (1999-2010), del Comité científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, del Comité Científico Asesor del Programa Profarma II, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Ha sido vocal del Comité de Evaluación de la Actividad Investigadora y del Consejo Asesor de la Calidad del Ministerio de Educación y Ciencia (ANECA) y del Comité Científico para el Instituto de Sanidad Animal del Parque Científico de Madrid Miembro del Grupo de Léxico Científico de la OIE. Miembro del Grupo Consultivo para la Formación de los Veterinarios (EEAVE) de la UE, en representación del Ministerio de Educación y Ciencia.

Durante la pandemia de coronavirus, formó parte del comité asesor de expertos de la Junta de Castilla y León para la adopción de las medidas sanitarias para contener la expansión del virus.

Su amplia trayectoria lo ha convertido en un referente necesario en el campo de la sanidad animal de León.