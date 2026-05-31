Marcha por un León sin humo y deportista

En el equipo de Manolo Martínez campeón del mundo de atletismo, medalla olímpica en Atenas con récord del lanzamiento de peso en España, las personas con camiseta verde que se sumaron este domingo a la marcha para sumar pasos por la salud y restar pasos al cáncer. Al lado, de amarillo, el grupo que se posicionó en el grupo de María Martín Granizo, campeona paralímpica de esquí alpino, que caminaron para ‘que no te vendan humo’ e instar a la población a dejar de fumar.

Dos equipos con un mismo objetivo, «evitar los 16 cánceres asociados al tabaco y las enfermedades vinculadas al sedentarismo», destacó el presidente de la Asociación Contra el Cáncer, Estanilao de Luis Calabuig, que en esta ocasión recurrieron a dos influencers de León para que el mensaje calara entre la gente joven. David Vila y Alicia Yagüe, con más de 100.000 seguidores en redes sociales cada uno, fueron los heraldos de la iniciativa ‘Reta2 x tu salud’ que congregó a más de 600 personas en una caminata para visibilizar la importancia del ejercicio y el abandono del tabaco y los vapeadores.

La Fundación Manuel Martínez se sumó a la iniciativa «porque si queremos tener una juventud comprometida con la actividad física y el deporte hay que ayudarles, ponérselo fácil y darles un empujón» porque el ejercicio «es una de las muchas maneras que hay para mantenerse sano».

Sin humos

María Martín-Granizo no pierde ninguna ocasión para transmitir la importancia de no fumar. «Siempre he intentado cuidar mi salud, ni tabaco ni vapeadores, porque es igual de malo, con múltiples enfermedades vinculadas. En León, la edad media para empezar a fumar está en los doce años. A veces me enfado con mis amigas porque fuman porque ya hay suficiente evidencia, estudios que demuestran que el tabaco provoca muchas enfermedades, no solo cáncer».

Estanislao de Luis insistió en que el evento, que terminó con competiciones deportivas entre los dos equipos participantes, tenía como objetivo lanzar un mensaje para la atención a los enfermos debe ser integral. «Todos los pasos de la enfermedad tienen su ayuda concreta y la prevención es fundamental. La actividad física reduce el riesgo de cáncer y el tabaco está vinculado a 16 tipos de enfermedades cancerígenas», subrayó, y recordó que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres padecerá cáncer a lo largo de su vida y que cada dos minutos muere de cáncer una persona.

Los participantes en el evento solidario y deportivo partieron a las 11 horas de hoy de la plaza de Regla de la capital leonesa para recorrer cuatro kilómetros por el centro de la ciudad y finalizar en el Palacio de Deportes, donde se llevó a cabo una fiesta con juegos, sorteo de regalos y un concierto de Suite 23.

Gente joven

La primera edición de ‘Reta2 x tu salud’ tuvo como objetivo sensibilizar sobre la prevención del cáncer a través de hábitos saludables, especialmente entre la población joven. Por eso, la organización recurrió este año a la divulgación de la carrera en las redes sociales de dos personas de León con más seguidores y que se dedican a promocionar la gastronomía, la cultura y el turismo de la provincia.

La recaudación se destinará a financiar proyectos de investigación oncológica y programas de atención integral y gratuita que desarrolla la Asociación Española Contra el Cáncer en León.