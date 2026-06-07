De Madrid al cielo: «Papa León, te queremos un montón»

Publicado por Agencias Ana Gaitero Redactora de Sociedad Redacción Creado: Actualizado:

El abrazo de las multitudes, con medio millar de jóvenes en la plaza de Lima, puso el broche a la primera jornada de la visita pastoral de León XIV a España. Desde la mañana a la noche, Madrid se rindió al pontífice en la primera visita que realiza a un país europeo y mayoritariamente católico.

«Papa León, te queremos un montón», decía una de las pancartas que enarboló el público en las inmediaciones del Palacio Real, la primera parada del viaje tras su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez, donde fue recibido por el rey Felipe VI y la reina Letizia a los pies del avión.

Fue un primer día cargado de mensajes políticos, que comenzaba en el Palacio Real con el pontífice invitando a España a «abandonar las narrativas divisivas y polarizantes» y apostando por la «reconciliación» en su discurso ante los reyes y las principales autoridades y líderes del país (con las ausencias de Zapatero, el lehendakari Pradales y muchos partidos del arco parlamentario).

Ante los presentes, León XIV ha dicho que viene a España a alentar una «reconciliación y cooperación más profunda entre las distintas fuerzas» de una nación a la que ha pedido «abandonar las narrativas divisivas y polarizantes» y «huir» de los «enfoques identitarios» que «pueblan el mundo de fantasmas y enemigos».

Y ha subrayado que la propia historia de España «sugiere que no es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro, la que genera estabilidad y prosperidad». También ha valorado el papa la posición que está teniendo España en el contexto global, al agradecer «su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos».

Una mujer presenta a sus bebés al pontífice en el centro de Cáritas en Lucero.EFE

Tras desfilar por las calles de Madrid hasta la plaza de Colón en el papamóvil, León XIV fue trasladado a la Nunciatura para descansar en un coche privado desde el párking de la Audiencia Nacional.

Por la tarde, fue recibido en el centro de atención a personas en situación de exclusión que gestiona Cáritas en el barrio de Lucero, con un lamento dirigido a los cristianos que se dejan «contagiar por actitudes marcadas por ideologías mundanas» o posicionamientos que llevan a «injustas generalizaciones o conclusiones engañosas». «La caridad no admite demoras», ha dicho León XIV en este acto en el que ha llamado a los católicos a atender a los más necesitados. «No es posible olvidar a los pobres si no queremos salir fuera de la corriente viva de la Iglesia que brota del Evangelio y fecunda todo momento histórico», ha apuntado.

Los vecinos de Lucero, un barrio obrero de Madrid, esperaron pacientes bajo el sol, agradecidos de que el primer acto pastoral en España haya sido en un lugar alejado del bullicio del centro y con personas sin hogar. «Este barrio es muy random, igual ves una rata que al papa», decía Luis, un joven que, acompañado de su extensa familia, contaba a los periodistas cómo los niños, a escasos metros de donde ha estado el pontífice, conviven en el parque con los roedores.

"No tengáis miedo jamás en pensar en una vocación a la vida sacerdotal, a la vida religiosa o a otros servicios en la Iglesia", dijo a la juventud

En el trayecto a la plaza de Lima para la vigilia de la juventud, a la que asistieron más de medio millar de leoneses, el Papa se dio un baño de masas y en varias ocasiones se bajó del papamóvil para saludar a las personas que llenaban las calles a su paso, abrazar a los niños o bendecir a algún bebé.

Durante la Vigilia celebrada en la Plaza de Lima se dirigió a los jóvenes con palabras enérgicas: "Vosotros podéis cambiar la historia, hacedlo con el amor», exclamó el Pontífice, durante un coloquio con siete jóvenes que le han trasladado sus inquietudes en un ambiente cercano y familiar. El Papa León XIV llamó a los jóvenes españoles a convertirse «en protagonistas del cambio», a ser «chispa de una humanidad nueva» frente a la «violencia de la guerra» y a ser «humanos, hombres y mujeres de carne y hueso, no apariencias sino rostros fiables».

El Papa bendijo y abrazó a varios bebés en su recorrido.EFE

Reivindicó el silencio y dejar a un lado los audífonos con la música para decirir «qué no escuchar y de qué ruidos no dejarse distraer». «Quiero confiaros a todos vosotros una misión: que seais humanos. Sí, ¡sed humanos! Hombres y mujeres de carne y hueso. No apariencias sino rostros fiables. Personas que buscan la justicia porque tienen hambre de ella como del pan de cada día», ha subrayado. También subrayó, improvisando, «la importancia de buscar la verdad» frente a las «muchas voces en las redes que nos engañan y cuentan mentiras». Además, les ha pedido que «jamás» tengan «miedo» a pensar en una vocación como el sacerdocio, la vida religiosa ni a casarse y formar una familia.

Un silencio absoluto en la Plaza de Lima con cinco imágenes de cuadros del Museo del Prado que reproducen «momentos luminosos» que se han rezado en la pantalla gigante del escenario envolvió la parte litúrgica con la exposición del Santísimo.

En la vigilia conversó con varios jóvenes ante una plaza de Lima abarrotada.EFE

A las 22.30 horas el pontífice se despidió saludando con la mano desde el escenario después de haber celebrado la adoración eucarística. Lo ha hecho entre aplausos de los miles de asistentes que han coreado su nombre y han gritado ‘Viva el papa’ o ‘León, amigo, España está contigo’ y con fuegos artificiales que han durando alrededor de siete minutos.

El presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, manifestó en X que espera que el ejemplo del papa León XIV ilumine para trabajar por mejorar la vida de las personas.