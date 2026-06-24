El Tribunal Supremo legitima recursos de familiares contra la eutanasia de seres cercanos

Publicado por Colpisa Madrid Creado: Actualizado:

El Tribunal Supremo deliberó y votó el pasado 19 de mayo uno de los flecos que dejó el caso de la eutanasia a Noelia Castillo, la joven catalana de 25 años que se convirtió en el primer precedente judicial de aplicación de la ley de muerte asistida en España. Entonces, el Pleno de la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo) del alto tribunal, conformado por 32 magistrados, acordó por mayoría desestimar un recurso de la Generalitat catalana sobre la legitimación de los familiares directos para impugnar la concesión de la eutanasia por parte de la administración regional. En su momento se adelantó el fallo y se conocieron algunos detalles del fallo, pero este martes el Supremo ha difundido el texto de 66 páginas y el voto particular de nueve de los 32 integrantes contra la decisión mayoritaria de sus compañeros del Pleno. La sentencia desgrana cinco elementos claves para futuros procesos similares. El tribunal acepta la legitimación activa de los padres para poder recurrir, como fue el caso de los progenitores de Noelia Castillo, aunque debe quedar acreditada la «proximidad afectiva» entre las partes y considera que las resoluciones favorables a la eutanasia no pueden quedar exentas de control judicial. Por último, la sentencia desestima el recurso de la Generalitat de Cataluña al considerar que el juzgado de instancia inadmitió el caso de forma «prematura». Al existir dudas razonables sobre la capacidad del hijo y la convivencia con el padre, era necesario permitir la fase de prueba antes de decidir sobre la legitimación. Nueve de los 32 magistrados, encabezados por José Manuel Bandrés, formularon un voto particular discrepante.