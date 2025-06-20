León tiene presente y futuro con la pesca como eje dinamizador según los expertos

La pesca tiene futuro en León. Más bien es una parte importante del futuro. Así quedó patente en la mesa redonda que bajo el epígrafe «Claves de futuro: Pesca, turismo y conservación en León» organizó en su Club de Prensa Diario de León junto a la Junta de Castilla y León y Nos Impulsa.

Una cita que reunió a expertos y sobre todo pescadores y que contó con la presencia del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Joaquín S. Torné, director del decano de la prensa leonesa, fue el encargado de abrir el acto asegurando que dos de los epígrafes de esta iniciativa, el turismo y la pesca «son dos conceptos que van unidos en León. No en vano cerca de 60.000 licencias de las 250.000 de la Comunidad son leonesas".

Torné agradeció al Somacyl y la Junta el apoyo a este tipo de iniciativas que sirven para construir y al consejero Suárez-Quiñones por su implicación en actos como este. Y recalcó lo importante que es «el sector de la pesca para el turismo y lo importante que es el turismo para una provincia como la de León».

Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, fue el encargado de tomar la palabra a continuación para recalcar el apoyo de la Junta a León y sectores como el de la pesca para con posterioridad iniciarse una mesa redonda que contó con la presencia de Pablo Castro Pinos, Manuel Caneda Montiel, Raúl Gutiérrez Leralta y Yasmany Picorel Nieves y el papel de moderador de José Manuel Jiménez Blázquez.

La situación actual de la pesca y el futuro fueron argumentos que marcaron el paso de las intervenciones, resaltando todos los presentes ante un numeroso público con destacados pescadores y amantes de la pesca el buen momento de esta. También la necesidad de sentar las bases de futuro entre los jóvenes, la posibilidad de eliminar los cotos y dejar la pesca libre o de recuperar el pago por licencias (en la actualidad son gratuitas).

La pesca sin muerte ocupó otro papel destacado al igual que el efecto dinamizador de esta actividad en los pueblos y especialmente en el ámbito rural. La necesidad de las nuevas tecmnologías para dar a conocer los encantos de la pesca y su entorno fue otro de los aspectos aportados por los participantes que reclamaron también una concienciación entre los pescadores, en este caso entre los que no cumplen la ley.

La trucha copó también parte del protagonismo, una trucha salvaje que sin duda alguna es como apuntaba Yasmany, el santo grial de los ríos leoneses.