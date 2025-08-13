Un muerto y más de 5.000 personas evacuadas por los incendios que asolan León

Más de 5.400 personas han sido evacuadas de sus hogares en León. En la foto, una de las personas que se refugia en las instalaciones de La Bañeza.Ángelopez

Las llamas han avanzado sin control en las provincias de León y Zamora en una jornada marcada por vientos huracanados, evacuaciones masivas y la confirmación del fallecimiento de un miembro civil, un vecino de Nogarejas, que colaboraba en el operativo de extinción. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, compareció a última hora de ayer tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Autonómico (Cecopi) para ofrecer un balance de la situación y trasladar las condolencias del Gobierno autonómico.

Durante la tarde, la llegada de una capa de aire frío en altura desplazó el aire caliente hacia la superficie, generando un fenómeno que provocó rachas de viento de hasta 100 km/h en distintas zonas de León y Zamora.

Esta situación hizo imposible el trabajo de los medios aéreos y redujo la capacidad de actuación directa sobre los frentes, obligando al operativo a centrar todos sus esfuerzos en la protección de vidas humanas y núcleos de población.

«En esas condiciones, los incendios quedan fuera de la capacidad de extinción. La prioridad absoluta es proteger a las personas y defender los pueblos», señaló Suárez-Quiñones.

El episodio más dramático se vivió en Nogarejas. Un hombre de 35 años, incorporado oficialmente al operativo tras aportar maquinaria útil para las labores de extinción, perdió la vida cuando dos lenguas de fuego confluyeron de forma repentina y lo atraparon.

La víctima llevaba trabajando desde el día anterior con su desbrozadora bajo la dirección técnica de los responsables de extinción. Otra persona que participaba con él, de 36 años, resultó herida y traslada al hospital de León.

Además, al menos otras ocho personas han resultado heridas en las distintas evacuaciones llevas a cabo, una de ellas fue trasladada desde La Bañeza al Hospital de León, y dos están en la UCI del Hospital de Zamora. El resto han sido atendidas en el lugar.

Parte de las lesiones se produjeron durante evacuaciones en Abejar (Zamora), en algunos casos por retrasos en la salida o retornos para recoger pertenencias.

5.400 desalojados

La cifra de personas desalojadas supera ya en León las 5.400, distribuidas entre centros de acogida de Astorga y La Bañeza, con la colaboración de ayuntamientos, Cruz Roja y voluntarios.

En la provincia de León, las autoridades ordenaron la evacuación de 25 localidades, entre ellas Estriana, Robledo de la Valduerna, Posada de la Valduerna, Palacios de Jamuz, Alija del Infantado, Jiménez de Jamuz, Villanueva de Jamuz, Castrocalbón y San Esteban de Nogales, que suman a las siete desalojadas en la misma zona en la tarde del lunes.

Además, la Diputacion desalojó a última hora de esta tarde a todos los residentes del Centro de Nuestra Señora del Valle de La Bañeza por precaución. Los efectivos de Sepeis del Parque de Cistierna se han encargado del traslado de todas las personas afectadas, que pasaron la noche en Cosamai.

El incendio más preocupante sigue siendo el de Molezuelas–Castrocalbón, en la frontera entre León y Zamora. Se trata de un fuego que avanza con gran rapidez alimentado por pastos y matorral extremadamente secos, generando enormes columnas de humo.

En Zamora, el incendio de Puercas, en la comarca de Aliste y cerca de Portugal, también mantiene en vilo a las autoridades, aunque la mejora meteorológica ha permitido iniciar trabajos de estabilización.

Tras la jornada más crítica, la reducción de la velocidad del viento, el aumento de la humedad y el descenso de las temperaturas han abierto una «ventana de oportunidad» para que los medios terrestres actúen durante la noche y la mañana siguiente.

«Esperamos que este cambio nos permita estabilizar los incendios y avanzar hacia su control lo antes posible», afirmó el consejero.

Tanto el consejero como el delegado del Gobierno han insistido en que las órdenes de evacuación y confinamiento se dictan exclusivamente para salvaguardar la vida de las personas, siguiendo criterios técnicos y especializados.

Han advertido que la resistencia a abandonar las viviendas o las intervenciones individuales sin coordinación incrementan gravemente el riesgo.

«Comprendemos el apego a las viviendas y propiedades, pero pedimos encarecidamente que se cumplan las decisiones de las autoridades. Son momentos duros, pero lo más importante es preservar la vida», recalcó el delegado del Gobierno.

Luz al final del túnel

La situación de los incendios en el Bierzo sigue siendo alarmante. El problema más destacado al cierre de esta información seguía en la zona de Llamas de Cabrera y los montes más próximos al pueblo de Voces y la zona de Ferradillo. El humo llevó a generar otro punto caliente de emergencia en el pueblo ponferradino de Peñalba de Santiago, donde se cortó la carretera y se desalojó a la gente. Había turistas alojadas en casas rurales por esas montañas haciendo senderismo, lo que llevó a intensificar las medidas de las autoridades policiales y del gabinete de crisis o Comité de Coordinación presidido por el alcalde de Ponferrada, Marco Morala. Este comité se encargó de coordinar el desalojo, de gestionar la reubicación temporal de los evacuados en el pabellón Lydia Valentín y de garantizar su abastecimiento a los afectados.

La otra zona donde hubo problemas fue en Villabuena, al entrar el incendio procedente de Pradiña (Villafranca del Bierzo), en Cacabelos.

La alcaldesa de Páramo del Sil también pedía ayuda y alertaba con un bando sobre el problema del incendio en las montañas del Pico Miro, donde las llamas calcinaron parte de la tubería del agua y dejaba inservible el servicio.

En la zona de Pombriego, Sotillo y Benuza pasaron mala noche, alerta. Pero finalmente se calmó la cosa y quedan los manchurrones metros en el monte. No fue necesario desalojar a Pombriego. La UME estuvo en Puente de Domingo Flórez como base, y el alcalde ayudando como en estos días de atrás.

Lo mismo que el alcalde de Carucedo, que veía por primera vez un hilo de esperanza al regresar los vecinos de Médulas y la capitalidad del municipio a sus casas.

Aunque nada está fijo, dado que se mantiene todo cambiante por horas, la sensación es que empieza verse la luz al final del túnel en la zona Bierzo.

Evacuados por el incendio de Molezuelas

Según la información oficial, las evacuaciones se distribuyeron de la siguiente manera:

Quintanilla de Flórez (Quintana y Congosto): 100 personas.

Palacios de Jamuz (Quintana y Congosto): 60 personas.

Quintana y Congosto (mismo término municipal): 100 personas.

Herreros de Jamuz (Quintana y Congosto): 140 personas.

Genestacio (Quintana del Marco): 100 personas.

Nora del Río (Alija del Infantado): 60 personas.

Quintana del Marco (mismo término municipal): 180 personas.

Villanueva de Jamuz (Santa Elena de Jamuz): 300 personas.

Santa Elena de Jamuz (mismo término municipal): 150 personas.

San Juan de Torres (Cebrones del Río): 80 personas.

Jiménez de Jamuz (Santa Elena de Jamuz): 1.200 personas.

Alija del Infantado (mismo término municipal): 600 personas.

Destriana (mismo término municipal): 100 personas.

Robledo de la Valduerna (Destriana): 50 personas.

Villalís de la Valduerna (Destriana): 60 personas.

Villamontán de la Valduerna (mismo término municipal): 200 personas.

Posada de la Valduerna (Villamontán de la Valduerna): 130 personas.

Miñambres (Villamontán de la Valduerna): 200 personas.

Robledino de la Valduerna (Destriana): 50 personas.

Redelga de la Valduerna (Villamontán de la Valduerna): 50 personas.

Ribas de la Valduerna (Palacios de la Valduerna): 120 personas.

Tabuyuelo de Jamuz (Quintana y Congosto): 15 personas.

Torneros de Jamuz (Quintana y Congosto): 300 personas.

La LE-110 (La Bañeza-Castrocalbón) se ha abierto hoy a las 07.15.

Comunicado del Ayuntamiento de Astorga

El Ayuntamiento de Astorga desea expresar su más sincero agradecimiento de nuevo a todos y cada uno de los voluntarios que, con su esfuerzo, dedicación y solidaridad, han prestado ayuda a cerca de 400 personas afectadas por incendios forestales, especialmente agradecer su colaboración al seminario de Astorga, regimiento de artillería, residencias y albergues de la ciudad, cruz roja, Cáritas

Vuestra colaboración ha sido y sigue siendo fundamental en estos momentos difíciles para las zonas afectadas

Informamos a la ciudadanía que la noche ha transcurrido de forma tranquila y sin novedades.

Asimismo, comunicamos que a las 10.00 horas de esta mañana se hará público el parte oficial con la información actualizada sobre la situación. ‎