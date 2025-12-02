León sólo saca a subasta 5 licencias de taxis adaptados por ahora ante el freno del sector

Aunque en el presupuesto de ingresos de 2025 figura una previsión de entrada de 1,4 millones de euros, la caja del Ayuntamiento de León por las nuevas licencias de taxi se quedará por debajo. El plan del consistorio se queda de momento en sólo cinco adaptados al servicio para personas con movilidad reducida. No habrá más por ahora, después de que el equipo de gobierno decidiera dejar encima de la mesa las otras cinco, planteadas para vehículos «con capacidad igual o menor a nueve plazas, incluido el conductor», ante el temor a que sean impugnadas por parte de la asociación profesional de taxistas, que se agarra a que todavía no se ha aprobado la nueva ordenanza municipal reguladora que sustenta la convocatoria de las nuevas plazas y defiende que los 179 permisos actuales son suficientes.

En espera de esta normativa, que todavía no ha pasado siquiera la aprobación inicial y no estará en vigor como pronto hasta el mes de marzo, el equipo de gobierno del PSOE ha decidido tirar adelante con la subasta de las licencias de eurotaxi, que es la denominación para los vehículos adaptados para el transporte de personas con problemas de movilidad, aun con el riesgo de que haya una impugnación que pudiera paralizarlas. En la actualidad sólo hay siete vehículos con estas características dentro de las 179 totales, y no se quiere esperar más a resolver la atención a una demanda que desde el consistorio consideran creciente.

El documento aprobado en la comisión informativa recoge el canon mínimo para quienes quieran optar a una de las cinco licencias de eurotaxi por las que el Ayuntamiento ingresará más de 300.000 euros. Los interesados deberán ofertar su apuesta en la subasta a partir de 60.000 euros. Los cinco que más ofrezcan parte con gran ventaja para quedarse con los nuevos permisos, de acuerdo a los baremos de la convocatoria pública en régimen de libre concurrencia, en los que el 70% de la puntuación total se circunscribe al criterio económico. El resto de la valoración se completa con un 20% para valorar mejoras «medioambientales», ligados a «la utilización de combustibles renovables, la minimización del ruido y de las emisiones de CO2 y otros gases y partículas contaminantes», y otro 10% en el que se computarán «aspectos sociales y tecnológicos».

Estas guías regirán la convocatoria que ahora debe publicar el Ayuntamiento de León para los eurotaxi, en los que se especifica que «el espacio destinado a la silla de ruedas podrá ser ocupado por asientos siempre que sea posible llevar a cabo el cambio de configuración por el conductor entre servicios consecutivos». En ese anuncio se reseñarán los plazos para la presentación de los interesados y los requisitos. Entre ellos, de acuerdo al borrador de la nueva ordenanza municipal, se marcan la incompatibilidad para «quienes hayan sido sancionados con pérdida de la licencia, mientras siga vigente dicha sanción; los titulares de otra licencia de taxi; y los transmitentes de la titularidad de una licencia municipal otorgada por el Ayuntamiento de León en los últimos 10 años».

El nuevo marco normativo regula además que los nuevos taxistas, para ejercer la actividad de conductor de vehículos, deberán ser «titulares del permiso municipal de conducción en vigor expedido por el Ayuntamiento de León». Para conseguir esta licencia tendrán que pasar un examen preparado por los técnicos municipales, como se contempla en la ordenanza, en la que se incluyen otros aspectos obligatorios, como que los vehículos de estas incorporaciones no tengan «una antigüedad superior a dos años a contar desde su primera matriculación».

El texto aprobado incide en que «las licencias para la prestación del servicio de taxi en el municipio de León se otorgarán por tiempo indefinido, si bien su validez quedará condicionada al cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos para la obtención de la licencia y la verificación periódica de dichas circunstancias». Con estos mismos criterios, el Ayuntamiento prevé sacar, cuando ya tenga la normativa en vigor, las otras cinco nuevas licencias.

En ese caso, la parte del documento que quedó encima de la mesa en la última comisión informativa cambiar el tipo de licitación. Las licencias para vehículos «con capacidad igual o menor a nueve plazas, incluido el conductor», partirán de una postura mínima de 80.000 euros para cada uno de ellas. La intención municipal pasa por que los ingresos se acerquen a los 100.000 euros por cada uno de los permisos.

Ese era el listón marcado cuando se aprobó el presupuesto del Ayuntamiento para este 2025, donde se planteaban unos ingresos de 1,4 millones de euros. Entonces, se pensaba en sacar 14 licencias municipales. Luego, tras el cambio de las condiciones, que ha permitido que haya más taxis en la calle en fines de semana y festivos, el gobierno municipal optó por sacar 10 que, por el momento, se quedan en 5. Mientras, loos taxistas defienden que la ratio actual es de 1,46 licencias por cada 1.000 habitantes, por encima del una por cada millar, como impone la UE.