La senda de Künig ya es Camino Histórico a Santiago de Compostela

Publicado por ICAL León Creado: Actualizado:

La Comisión de los Caminos a Santiago por Castilla y León ha aprobado la calificación como Camino Histórico a Santiago al que recomendó el monje alemán Hermann Künig von Vach para el recorrido entre León y Ponferrada, en la primera guía escrita para los peregrinos a Compostela y publicada en Estrasburgo en 1495. Además de la guía, se ha valorado de forma favorable su historicidad y los elementos como el paisaje, el patrimonio o la oferta turística de los 112 kilómetros de esta ruta, desde León a Ponferrada.

El tema fue dado a conocer este fin de semana durante el desarrollo de un programa cultural en Lugo iniciado con una marcha de peregrinación a la catedral por un colectivo de personas tanto de Lugo como de León y que continuó con un acto en el templo donde leoneses y lucenses asistieron a un hermanamiento de las catedrales de León y Lugo, unida por elementos de historia y de peregrinación, tales como estar vinculadas a san Froilán, santo nacido en Lugo y obispo de León o ser una y otra lugares por los discurrió el monje Hermann Künig cuando elaboró en el siglo XV la primera guía del peregrinaje.

La Junta recordó, en un comunicado recogido por la Agencia Ical, que los Caminos Históricos son aquellos asociados a la peregrinación jacobea que constituyen asentadas rutas de comercio o de transporte, a los que se les han añadido nuevas lecturas y valores en clave de interés cultural. Son el de la Vía de la Plata; el portugués de la Vía de la Plata; el Mozárabe-Sanabrés; el de la Vía de Bayona; el Vadiniense; el del Salvador; el de Besaya; el Camino Olvidado; el Camino de Invierno; la Vía Aquitania y, desde ahora también, el Camino de Künig a Santiago.

Por la tarde, el encuentro continuó con la presentación del certificado de peregrinación a la Catedral de Lugo, que tiene el privilegio inmemorial de exponer de forma permanente el Santísimo Sacramento, y la celebración de los aniversarios de las declaraciones de la Unesco tanto del Camino de Santiago como de la propia Catedral de Lugo.

Entre los asistentes se encontraban autoridades religiosas y políticas autonómicas y lucenses y alcaldes de los municipios de Lugo y León por los que discurrió la senda del monje alemán.

Durante las intervenciones, Javier Gómez, presidente de la Asociación Vía Künig, coorganizadora del acto, reclamó la presencia de Tomás Álvarez, presidente de la Asociación de Amigos de Künig; de Francisco Javier Álvarez, presidente de la Asociación de Municipios del Camino de Künig, y de Jesús Núñez, titular de la asociación de los municipios lucenses de Vía Künig, con el fin de anunciar la calificación del trayecto como Camino Histórico en su recorrido leonés.

Además, la Comisión de los Caminos a Santiago por Castilla y León, presidida por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santoja, reconoció como Camino Tradicional el Camino Castellano Aragonés, a propuesta de la Asociación Soriana de Amigos del Camino de Santiago.