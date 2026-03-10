La Junta da el primer paso para recuperar los Altos Hornos de la Ferrería de San Blas

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, a través de su Dirección General de Patrimonio Cultural, Servicio de Conservación y Restauración, ha sacado a concurso la contratación de las obras de ‘Protección y consolidación de los Restos de los Hornos Altos de la Ferrería de San Blas de Sabero’, en un procedimiento abierto con una inversión de 1.985.489,00€, a ejecutar en dos años. Para este año 1.191.293,40€ y para 2027 de 794.195,60€, con un plazo de ejecución de doce meses desde la firma del acta de replanteo. Las empresas interesadas tienen hasta el treinta de marzo para presentar sus ofertas.

Esta iniciativa de la Junta supone un nuevo impulso al Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León en Sabero, al dotarle de una nueva zona museística que completa su discurso en torno a la siderurgia allí asentada en el siglo XIX. La nueva actuación duplica el tamaño del centro. Ahora queda pendiente su extensión a las antiguas instalaciones de la Mina Sucesiva, en cuyo proyecto ya está trabajando el gobierno autonómico y que verá la luz en las próximas semanas.

La Junta de Castilla y León invierte casi dos millones de euros para consolidar y hacer visitables los primeros altos hornos de cok de España, situados en la Ferrería de San Blas en Sabero. La intervención incluirá una estructura de acero corten para recrear el volumen del segundo horno y permitirá integrar los restos arqueológicos en el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León. El proyecto de protección y consolidación, que cuenta con una inversión de 1.985.489 euros, busca recuperar el patrimonio industrial de mediados del siglo XIX.

Una de las intervenciones más espectaculares será la del segundo horno alto, el único cuyos restos son aún visibles. Sobre su base, una estructura de acero corten reproducirá su volumetría original, completándose con una malla metálica tridimensional que recreará la parte alta del horno. En su interior, proyectores de luz roja simularán el fuego que antaño fundía el mineral, ofreciendo una experiencia inmersiva sin necesidad de guías especializados. El proyecto contempla un mirador desde el que el visitante podrá tener una visión panorámica del antiguo patio de los hornos altos, contemplando las bases de estos y otras muchas estructuras que han aparecido durante las excavaciones arqueológicas Como gesto de memoria histórica, algunos de los ladrillos utilizados en la reconstrucción parcial llevarán grabados con láser los nombres de los trabajadores que hicieron realidad la ferrería. Un homenaje directo a los hombres que hicieron posible instaurar la siderurgia moderna en España en este rincón de la provincia leonesa.