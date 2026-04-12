La recogida tardía y el calor devalúan la remolacha y alargan una campaña a la baja

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

La campaña de remolacha se está alargando este año más de lo normal. El cierre de la planta de Azucarera en La Bañeza ha limitado las fábricas en las que se molturaba este cultivo tan importante en la provincia, que han pasado de tres a una. El cierre de la única que quedaba en la provincia leonesa junto al cese de parte de la actividad en Miranda de Ebro ha dejado disponible solo la de Toro para molturar.

No es raro ver montones de remolacha en zonas típicas de este cultivo a la espera de ser recogida para llevarla a la fábrica zamorana. Algunos agricultores se quejan de que esperan ya desde hace tiempo a que Azucarera se encargue de recoger el producto, tal y como prometió cuando anunció en cierre de las instalaciones de La Bañeza en mayo de 2025. En aquel entonces, la compañía se comprometió a encagarse de los traslados para que los remolacheros no tuviesen que asumir ese coste.

«El problema de que esté en montones es que se está alargando la campaña», explica el secretario general de Asaja en Castilla y León, José Antonio Turrado, quien recuerda que este retraso obedece a una realidad: «Antes la remolacha la recibían tres fábricas y ahora solo una», con lo que el trabajo se acumula en Toro. A esto hay que añadir las complicaciones que llegaron este invierno en forma de abundantes lluvias que afectaron de forma negativa al cultivo y que obligó también a parar motores en las fábricas. Estos retrasos afectan negativamente en dos sentidos: por un lado, la remolacha se amontona a la espera de ser recogida, pero con el paso de los días va mermando e incluso puede fermentar con el calor registrado en las últimas semanas, con lo que se devalúa su valor y, por otro lado, «mientras permanece en la finca, ésta no queda libre para poder prepararla para la siguiente», explica Turrado. El responsable de Asaja en la comunidad hace hincapié en el momento en el que se produce esta circunstancia, que tampoco ayuda: «Si esto pasa en noviembre no sería tan complicado, lo peor es que ocurra ahora, con el calor, porque es un producto que necesita humedad».

Los agricultores se quejan también de que esta realidad les repercute a ellos de forma negativa, porque son los que pagan las consecuencias.