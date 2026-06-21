La provincia da el pistoletazo de salida a la temporada de baño con nueve zonas aptas

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

La temporada de baño ya ha comenzado en la provincia justo cuando más aprieta el calor. Desde el pasado 15 de junio y hasta el mismo día del próximo mes de septiembre distintos puntos de la provincia abren a los visitantes sus zonas para darse un chapuzón. Como cada año, la Junta de Castilla y León ha publicado esta semana el mapa de aptitud de las zonas de aguas de baño del censo oficial de la comunidad.

Esta guía, que se va actualizando cada semana, muestra zonas oficiales de baño aptas y no aptas en el conjunto de la comunidad autónoma, que cuenta este verano con 32 zonas de baño naturales autorizadas repartidas en ocho provincias, ubicadas en ríos, embalses y lagos. Coincidiendo con su publicación, la administración autonómica ha querido hacer hincapié en la importancia de consultar este listado antes de elegir en qué punto de la provincia bañarse y recuerda que esta información suele estar disponible en las páginas web de la Junta o de los ayuntamientos.

La provincia leonesa ofrece nueve zonas de baño para los próximos tres meses que han pasado el filtro de la Junta. Son las playas fluviales de Cimanes del Tejar, Llamas de la Ribera y Quintanilla de Sollamas en la zona del Órbigo, el lago de Carucedo y las playas fluviales de Carucedo, Igüeña, Vega de Espinareda, San Martín de Moreda y Molinaseca en el Bierzo y la de Sopeña de Carneros en Villaobispo de Otero.

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En total, nueve propuestas que convierten a León, junto con Zamora, en la provincia que más oferta de este tipo tiene en toda la comunidad. Por detrás de ellas, Soria con cuatro, Burgos y Ávila con tres, Palencia con dos y Valladolid y Segovia con una. Queda fuera del listado Salamanca.

En el caso de León, hay una zona de baño menos con respecto al año pasado.

Las zonas de baño autorizadas se originan a petición de los ayuntamientos y es la Junta de Castilla y León la encargada de sus competencias. Fuera de estos rincones también existen espacios para poder bañarse, si bien no tienen un control sobre la calidad del agua ni tampoco sobre otros servicios como el de socorrista.

Las playas fluviales son un recurso turístico importante en la provincia durante los meses de verano. Tanto, que algunos municipios se han apuntado a esta opción y también ofrecen o proyectan ya estas zonas de baño, aunque no aparezcan en el listado oficial. En el caso de Villaseca de Laciana, ya está listo para el baño este espacio después de «superar las analíticas y contar con los permisos necesarios», según ha señalado el Ayuntamiento de Villablino. En un bando municipal, el consistorio aclaró hace unos días que es necesario analizar la calidad del agua durante estos meses de verano para evaluar su estado durante la temporada alta de baño y, en el caso de que los resultados analíticos sean favorables, el Ayuntamiento podrá seguir con el procedimiento y la zona podrá incluirse dentro del censo oficial para el año 2027

Por su parte, Valderas sacó a licitación el pasado mes de mayo el acondicionamiento de la playa fluvial del río Cea, que busca recuperar y poner en valor uno de los enclaves naturales e históricos más emblemáticos del municipio: la Playa del Molino.

Burón también contará con una playa fluvial en los próximos meses. La desembocadura del río Esla acogerá otro espacio para el baño cuyas obras ya han comenzado en el paraje conocido como el Pozo de la Hoz.