Adiós hamburguesas: este bocadillo típico de Burgos se ha hecho viral y es pura gloria

Bocadillo viral desde Burgos: morcilla, pimientos y huevo de codorniz en pan crujiente. La cojonuda, en versión casera, conquista las redes y los paladares.@mariayhilleiry

En un momento en que los bocadillos viven un auténtico renacimiento gastronómico —y donde León ya ha demostrado músculo con propuestas como el Porkstar de Zielo, el Wonder Titten de The Pit Smoke and Grill o el sándwich ahumado de Duality, reconocidos como los tres mejores de Castilla y León en el 'II Campeonato de España de Bocatas'—, ha sido un bocado clásico de barra burgalesa el que ha acaparado los focos en redes sociales con 227 mil reproducciones: la cojonuda, un bocadillo sencillo, tradicional y contundente con apenas tres ingredientes.

En pleno auge del contenido gastronómico de raíz —donde platos como la tortilla guisada o la olla ferroviaria de León también se han hecho virales recientemente—, este bocado burgalés se ha convertido en el protagonista inesperado del boom de los bocadillos en redes.

«Para nuestra cojonuda echamos morcilla de arroz, un poquito de pimiento rojo, huevito de codorniz… cerramos», explican los creadores del vídeo viral que ha disparado la popularidad de esta tapa convertida en bocadillo.

Qué es la cojonuda, el bocadillo típico de Castilla y León

Originario de Burgos, la cojonuda es un bocado de barra clásico que se reinventa ahora en formato bocadillo.

La receta tradicional es simple: pan rústico, morcilla de Burgos frita, huevo de codorniz a la plancha y una tira de pimiento rojo (a veces picante). Su versión con chorizo, en lugar de morcilla, se conoce como cojonudo.

Este pincho es una de las tapas más representativas de la ciudad, popular en bares de toda la provincia y más allá. La clave está en la morcilla de Burgos, que cuenta con Indicación Geográfica Protegida y se elabora con cebolla horcal, arroz, manteca y especias.

Por qué se ha hecho viral (y por qué tú también vas a querer probarla)

El formato vídeo, la naturalidad de la explicación y la estética del bocadillo han convertido a la cojonuda en un fenómeno de redes. Es la combinación perfecta entre autenticidad, sencillez y sabor reconocible.

«Yo era un poco hater… pero cuando lo probé dije ‘vale, me callo’», reconoce uno de los protagonistas del vídeo.

Cómo hacer la cojonuda en casa (y por qué deberías intentarlo)

Preparar la cojonuda no es complicado y el resultado está muy por encima del esfuerzo. Solo necesitas pan de calidad, morcilla de Burgos, huevos de codorniz y pimientos asados (si puedes, que sean ligeramente picantes).

Fríe la morcilla en rodajas gruesas hasta que esté bien dorada. Cocina los huevos de codorniz a la plancha. Asa o calienta el pimiento rojo. Monta todo sobre pan crujiente y sirve caliente.

Un detalle que mencionan las autoras del vídeo lo resume bien: «Hoy no hemos comprado el pan de siempre y nos arrepentimos, la verdad. Para la próxima…». El pan marca la diferencia, así que elige uno de miga firme y corteza crujiente.