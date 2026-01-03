El roscón de Reyes artesano de las monjas de León que solo puedes conseguir 3 días al año

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

En plena Plaza de las Concepciones, en León, un convento de clausura ha logrado lo que parecía improbable: situar su repostería artesanal en el radar gastronómico nacional. El obrador del Monasterio de las Concepcionistas Franciscanas ha sido distinguido con un Solete de la Guía Repsol, un reconocimiento que pone en valor lugares con alma, producto honesto y autenticidad culinaria.

El origen de esta historia está en 2021, cuando la subida del precio de la luz obligó a las religiosas a reinventarse. El resultado fue un pequeño obrador que comenzó como solución económica y que hoy es uno de los secretos mejor guardados del invierno leonés. Son 13 mujeres en clausura quienes elaboran a mano más de 30 especialidades dulces, libres de conservantes, con recetas que combinan tradición, paciencia y materia prima de calidad.

De todo su repertorio, hay un dulce que desata pasiones y encargos: el roscón de Reyes artesano. Solo se elabora los días 4, 5 y 6 de enero, y cada pieza es única. Las monjas comienzan a trabajar desde las dos o tres de la madrugada, fermentando las masas en una cámara con temperatura y humedad controladas. Luego viene el proceso de decoración: huevo batido, naranja escarchada, azúcar en forma de nieve y almendras laminadas. A media mañana, los roscones salen del horno y llenan el convento de un aroma que, según quienes lo han vivido "traspasa la pantalla".

Y por si quedaban dudas de su autenticidad: incluso la nata del relleno la hacen ellas mismas. La textura ligera y nada empalagosa es parte de lo que ha convertido estos roscones en un fenómeno local que empieza a traspasar fronteras.

El roscón puede pedirse clásico (20 €) o relleno de nata, crema o trufa (25 €).

Tradición que se saborea todo el año

El roscón es solo el pico del iceberg. El obrador ofrece durante todo el año delicias como los almendrados, las pastas de café Colombia, las conchas de peregrino, las yemas de Santa Beatriz o los crujientes de León, entre muchas otras. Su carta navideña incluye amarguillos, empiñonados, turrones variados, mazapán y polvorones, todos preparados sin aditivos ni conservantes.

También preparan empanadas caseras de atún o carne por encargo, y han sido premiadas con el Primer Premio al Mejor Dulce de la 30ª Feria de Productos de León por su Tarta del Reino de León.

Los productos pueden encargarse por teléfono (618 195 202 / 699 270 418 / 987 252 819) o recogerse directamente en el convento. Abren todos los días de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30, y también hacen envíos. Los precios de otros dulces oscilan entre 4 y 25 euros.