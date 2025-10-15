Restauración ambiental de minas y actuaciones en viviendas y en la calle Ancha

Los más de 43 millones de euros de presupuesto de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para León se concentran, más allá de las actuaciones para prevenir y mejorar el hábitat por los incendios forestales, en la restauración ambiental de los espacios mineros de la provincia, con 2,5 millones de euros, a los que sumar más de 300.000 euros en otras actuaciones de este tipo.

Buena parte del presupuesto de la consejería que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones tiene como objetivo la vivienda. Para ello se prevé un millón de euros para actuaciones de emergencia, además de más de 800.000 euros para construcción de viviendas en Carracedo del Monasterio; casi medio millón de euros para el programa Rehabitare (a los que añadir otros 300.000 en colaboración con la Diputación de León); 144.000 euros para el programa Revive, de rehabilitación del parque público de vivienda y adquisición de viviendas de promoción pública.

Desde la sociedad Somacyl se destinan 9,5 millones a las obras de abastecimiento de agua y casi 6 para eficiencia en las redes de agua potable, además de 13,3 millones en obras de depuración.

La Estación de Depuración de Aguas Residuales (Edar) de Riego de la Vega contará con una inversión de 625.000 euros, la misma cantidad que la de Alto Órbigo, y 290.000 euros la de Prioro.

También con Somacyl se invertirán 1,75 millones de euros en las obras de la calle Ancha de la capital leonesa; y 1,6 millones para Campo en Ponferrada.