Casi 32 millones para impulsar la mejora de los regadíos
Agricultura y Ganadería es la segunda consejería con mayor inversión real prevista en la provincia, con casi 51 millones de euros destinados a la provincia, de los que los regadíos se llevan casi 32 millones. Los proyectos más abultados son los de transformación del regadío en Valderas (casi 10 millones), seguido de la modernización del canal de Arriola-Ribera Alta del Porma, también casi con 10 millones.
El canal Bajo del Bierzo suma 5,3 millones, seguidos del margen izquierdo del Porma, con otros 5 millones.
Esta consejería prevé 4,2 millones para la fase II de modernización de Villadangos, y otros 1,3 millones para la fase I. Habrá también 300.000 euros para la modernización de regadíos en Villares y Presa de la Tierra.
