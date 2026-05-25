Emma y Candi, ganaderos en León: «La única salida que tenemos las pequeñas explotaciones es la venta directa al cliente"

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

Emma y Candi tienen una titularidad compartida en la comarca de Babia. Esta joven pareja de ganaderos —ella 26 años y él, 31— han dado forma a Canto Vichés, una ganadería en plena reserva de la biosfera que componen ovejas merinas de variedad negra y también yeguas hispano-bretonas, santo y seña en este lado de la provincia. Ambas son razas autóctonas que están en peligro de extinción y tampoco faltan corderos lechales, su principal fuente de ingresos.

Candi y Emma acaban de sacar a la luz un nuevo proyecto, Merinas Entreubiñas, a través del cual quieren ofrecer su producto directamente al consumidor como una forma de acortar la cadena de venta. «Nosotros premiamos la calidad y lo saludable antes que la cantidad, por ello tenemos una producción limitada, estacional y exclusiva en cuanto al manejo», explica Emma. Ella sabe que no puede competir con productos más industrializados y apuesta por un «cambio en la mentalidad» en el consumo de los hogares que acompañe a su producción y a su venta directa. «De hecho, creemos que la única salida que tenemos las pequeñas explotaciones es la venta directa de nuestros productos, que los consumidores nos conozcan, que puedan tener contacto con los propios productores y los animales y que sepan de dónde viene aquello que eligen para sus mesas, que es, en gran parte, de lo que depende su salud y la de su familia».

Registro autonómico

Toda una declaración de intenciones que muestra por qué esta joven pareja se ha inscrito en el registro para la venta directa que ha puesto en marcha la Junta de Castilla y León «con el objetivo de mejorar la competitividad de las explotaciones agrarias y la relación con los consumidores». Una norma autonómica regulada a través de un decreto que se puso en marcha a principios de año y al que ya se han incorporado 22 proyectos en León de los 58 registrados en toda la comunidad autónoma. Muchos comercializan miel, polen o propóleo, pero también castañas, cerezas, uvas de mesa y canales de cordero y cabrito.

Esta iniciativa permite también al consumidor adquirir productos de cercanía, frescos y del campo de la zona, lo que supone también un apoyo para agricultores y ganaderos locales. Es lo que reivindica Emma desde Canto Vichés y Merinas Entreubiñas (www.corderodebabia.es), apostar por el valor de lo cercano y de calidad. Ellos conocen bien el sector, pues vienen de familias ganaderas. Candi se incorporó en 2018 y Emma se saltó una generación tomando el relevo de sus abuelos. «La titularidad compartida la constituimos en el 2021, cuando yo comencé tras acabar los estudios en la universidad», comenta.

En este tiempo, han desarrollado una ganadería con características propias. «Somos trashumantes y durante el invierno estamos en el sur de la provincia, mientras que durante la primavera y el verano pastamos los puertos de alta montaña en la Reserva de la Biosfera de Babia», explica Emma. Su ganadería es extensiva y su alimentación proviene del pastoreo regenerativo.

Ellos forman parte del listado autonómico de inscritos para la venta directa, que puede hacerse en dos modalidades: bien en la venta directa en la que el productor vende el alimento al consumidor final o bien la llamada venta en circuito corto, que permite la comercialización a través de un único intermediario, como puede ser una tienda minorista, un establecimiento de restauración o un comercio local.