El oro blanco que hizo prosperar pueblos enteros de León y hoy vive bajo presión

El sector remolachero leonés afronta una etapa de incertidumbre marcada por los costes de producción y la caída de precios del azúcar.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La remolacha en León sigue siendo uno de los cultivos más ligados al campo leonés, pero atraviesa un momento de incertidumbre. El aumento de costes asociado al conflicto entre Irán e Israel, la caída de los precios internacionales del azúcar y el cierre de la fábrica de La Bañeza en 2025 han vuelto a poner bajo presión al llamado «oro blanco», pese a que León mantiene más de la mitad de la contratación de AB Azucarera en Castilla y León.

La remolacha azucarera se concentró históricamente en varias zonas agrícolas vinculadas al regadío. La comarca de La Bañeza y buena parte del Páramo Leonés fueron algunos de los territorios donde el cultivo ganó más protagonismo gracias a la proximidad de la industria azucarera y a la rentabilidad que ofrecía a numerosas explotaciones familiares.

El Ministerio de Agricultura define la remolacha azucarera como un cultivo de «gran importancia socioeconómica en las comarcas en las que se concentra», especialmente en territorios donde existe una conexión directa entre el productor y la industria transformadora. El organismo recuerda además que Castilla y León concentra buena parte de la producción española, con cultivo mayoritariamente en regadío.

Azucarera sostiene en su documentación corporativa que las zonas remolacheras «suponen una importante base económica y contribuyen a la fijación de la población en el medio rural». La compañía describe además el cultivo como una actividad tradicional que ha pasado «de generación en generación» dentro de explotaciones familiares.

La remolacha en León tras el cierre de La Bañeza

El cierre de la fábrica de La Bañeza en 2025 reabrió el debate sobre el futuro de la remolacha en León y sobre el impacto industrial en la provincia.

Recepción de remolacha en Azucarera de La Bañeza, que anunció su cierre el año pasado.DL

Sin embargo, la compañía insiste en que la apuesta agrícola por León continúa. Según explicó a EFE la directora agrícola de AB Azucarera, Salomé Santos, para la campaña 2026-2027 se prevé mantener una superficie similar a la del año anterior, con 9.400 hectáreas sembradas. Más de la mitad de esa contratación, unas 5.000 hectáreas, se mantiene en la provincia de León.

Santos defendió además que el cierre industrial no implicaba abandonar el territorio agrícola y resumió el cambio con una frase contundente: «Dijimos que nuestra apuesta agrícola por León seguía intacta. Lo único que cambiaba era el punto de entrega», en declaraciones recogidas por EFE.

Cultivo de remolacha en la provincia leonesa.ángelopez

Ese dato conecta con una realidad que también han defendido las instituciones autonómicas. La Junta de Castilla y León aseguró en enero de 2025 que León concentraba 10.400 hectáreas de remolacha, aproximadamente un tercio del total regional, y calificó el cultivo como un elemento estratégico para el regadío y el relevo generacional agrario.

La remolacha en Castilla y León sigue siendo estratégica

La importancia del cultivo no es solo simbólica. La Consejería de Agricultura de Castilla y León subraya que la remolacha recibió más de 20 millones de euros anuales en apoyo público, entre ayudas vinculadas a la PAC y programas de desarrollo rural, debido a su impacto socioeconómico.

La consejera de Agricultura, María González Corral, defendió durante una visita a las instalaciones de ACOR en Olmedo que la remolacha se había convertido en «un importante referente del regadío de Castilla y León» y aseguró que ofrece «una alternativa en la rotación de las explotaciones agrarias».

Por su parte, la cooperativa ACOR define la remolacha como su «buque insignia» y afirma que Castilla y León concentra «más del 70% de las hectáreas de este cultivo en España». La entidad sostiene además que se trata de un cultivo «absolutamente profesionalizado y tecnificado», con rendimientos medios de 109 toneladas por hectárea. Según la cooperativa, esa cifra sitúa a la comunidad entre las más productivas de Europa.

La remolacha en León vive bajo presión por costes y precios bajos

Pero el contexto actual es mucho más complejo que hace apenas unos años. Según la información trasladada a EFE por portavoces de AB Azucarera y ACOR, el sector afronta un escenario marcado por el encarecimiento de fertilizantes, energía e insumos agrícolas, agravado por la tensión geopolítica internacional y por un ciclo de precios bajos del azúcar.

La directora agrícola de AB Azucarera, Salomé Santos, advirtió a EFE de que el incremento de costes «no se está reflejando en el precio final», una situación que consideró «insostenible indefinidamente».

La remolacha es uno de los cultivos más importantes del campo leonés.medina

La responsable añadió además, en declaraciones recogidas por EFE, que «en algún momento, la cadena de valor tendrá que reequilibrarse» porque, en su opinión, no se puede aspirar a una producción europea «estable y de calidad» sin que los costes crecientes tengan reflejo en los precios.

En la misma línea, el coordinador agronómico de ACOR, Javier Narváez, habló ante EFE de «la crisis del sector» y atribuyó parte del problema al aumento de la oferta mundial procedente de grandes productores como Brasil, India o Tailandia, además de países europeos como Alemania o Francia.

Un montón de remolacha junto a una tierra de cultivo en la provincia. marciano pérez

Los últimos datos del IPC muestran que en abril el azúcar era un 2,5% más barato que un año antes en España, aunque registró una subida mensual del 0,3%. Mientras, los precios de referencia en la región sur de la Unión Europea (donde se encuentra España) se situaban en 558 euros por tonelada en marzo, un 11% menos interanual, según datos del mercado europeo del azúcar citados por EFE.

La remolacha en León se juega algo más que un cultivo

La historia de la remolacha en León no puede explicarse solo en hectáreas o toneladas. En muchos pueblos del entorno de La Bañeza y del Páramo Leonés, este cultivo marcó campañas agrícolas, empleos indirectos y una relación constante con la industria azucarera.

Ahora el sector se enfrenta a una paradoja: mientras empresas como Azucarera aseguran que León mantiene su protagonismo productivo y las administraciones defienden la remolacha como un cultivo estratégico, agricultores e industria conviven con un escenario económico cada vez más ajustado.

Según trasladaron a EFE portavoces de AB Azucarera y ACOR, si el actual ciclo de precios bajos no revierte y el aumento de costes continúa golpeando al sector, la viabilidad de parte de la industria azucarera de la Unión Europea podría verse comprometida.