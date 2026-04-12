El Grosa estrenará el Sirtap de Airbus para tener un súperojo a 6.000 metros de altura

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La Base Aérea de León será la gran receptora de los Sirtap, el dron de altas prestaciones diseñado y construido en España por Airbus en el que Defensa ha invertido más de 500 millones de euros para que lo operen tanto el Ejército del Aire y del Espacio como el de Tierra y no se descarta tampoco que pueda ser operado por la Armada. Su llegada está prevista para el próximo año y los primeros en estrenar este nuevo sistema de vehículos no tripulados será el Grosa, la unidad de drones del Ejército de Tierra que se creó en 2015 y que opera desde la Base Conde de Gazola. Como ya ocurre con el Searcher, el dron israelí con el que vuela en la actualidad, la Base Aérea de León será el escenario para sus aterrizajes y sus despegues.

Airbus España es la encargada del desarrollo del Sirtap en su factoría de Getafe. Representantes de la empresa, así como altos mandos de Defensa, se desplazaron recientemente a Conde de Gazola para «asegurar la transición» en el Grosa del sistema Pasi (el Searcher) al Sirtap. «La finalidad del encuentro era analizar cómo operamos con el sistema actual y también obtener información de primera mano sobre el nuevo», explica el teniente coronel y jefe del Grosa, Ignacio Allué Cuadrado. El Grosa será la primera unidad en recibir este nuevo sistema que tendrá 7,3 metros de longitud y 11 de envergadura. Tendrá un alcance de 2.000 kilómetros y una autonomía de 20 horas y dará ojos a los militares hasta los 6.000 metros de altura (20.000 pies).

«El Sirtap es un sistema en desarrollo y evolucionable, aún se trabaja en él», señala Allué Cuadrado, en relación a que la visita de dos días de Airbus a Gazola sirvió para «asegurar» la entrada en servicio del nuevo sistema tomando «como referencia» la experiencia acumulada con el Searcher. De hecho, el sistema diseñado en Israel estuvo volando durante dos horas para que el personal de Airbus analizase sus características y comprobar cómo trabajan los militares del Grosa.

Este verano en Moguer

El próximo mes de julio se llevarán a cabo en Huelva las primeras pruebas aeronáuticas del Sirtap y se calcula que en octubre, también en el Centro de Ensayos para Sistemas No Tripulados del Inta, ubicado en la localidad onubense de Moguer. A partir de ahí, cuando concluyan todos los ensayos comenzará la fabricación en serie del Sirtap y se prevé su desarrollo final en 2030. Los 500 millones investidos por Defensa permitirán la adquisición de nueve sistemas, es decir, 27 UAS (término militar para el dron), es decir, tres por sistema, y nueve centros de mando, control y recepción de imágenes y señales, además de dos simuladores para el entrenamiento de los pilotos y operadores.

El Sistema RPAS Táctico de Altas Capacidades, nombre del completo del acrónimo Sirtap, devolverá después de un siglo la capacidad operativa al Ejército del Aire y del Espacio en la Base Aérea de León, donde se creará el Grupo 24, una unidad encargada de operar el Sirtap. Hasta ahora, la principal misión se centraba en la formativa a través de la Academia Básica del Aire. A mayores, el Ralca, el Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña, en Astorga, también contará con dos sistemas del Sirtap, que operará a su vez el Gail desde Conde de Gazola. También recibirá sistemas la Academia de Aviación del Ejército de Tierra, para la formación de los operadores del dron. Los cursos para la formación del Sirtap en el ámbito de Tierra se mantendrán como los actuales con el Searcher para el Grosa, primero a Matacán y después a la academia de vuelo.