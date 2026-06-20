El Gobierno arrincona a León con el 5,2% de todas sus inversiones en la autonomía

El balance de licitación de obra pública de la Cámara de Contratistas en la autonomía desvela una dinámica mantenida a lo largo del último año que muestra que «León es una provincia invisible» para el Gobierno de Pedro Sánchez. El dato es elocuente: La administración aentral redujo su inversión un 79% hasta los 58,2 millones de euros durante 2025. El PP acaba de aportar estas cifras para hacer «visible» el castigo al que somete el Gobierno central a la provincia leonesa, mientras desgrana algunos detalles. Esta caída supone que León es la provincia donde más ha recortado el Gobierno de Pedro Sánchez su inversión en el último año entre las nueve provincias de la autonomía ya que apenas recibió el 5,2% de los más de 1.100 millones de euros de inversión tras la caída de las inversiones en alta velocidad y los regadíos. «Es la comprobación clara que los proyectos de León se dilatan por falta de voluntad política, no por la ausencia de fondos», inciden desde el PP de León, al tiempo que recuerdan que la inversión de Torneros, según el PSOE provincial, «estaba garantizada» y pese a que se anunciaron inversiones para 2023 y empresas para 2024 «pero sigue durmiendo en un cajón sin perspectiva de futuro». En contraposición, remarcan que la provincia de León lideró los proyectos licitados por la Junta con 116,4 millones de euros, lo que supone el 21% del total de las nueve provincias que rebasó los 555 millones de euros. «El 21% frente al 5,3%. Esta es la diferencia de «peso» que tiene la provincia para la Junta y para el Gobierno central», enfatizan desde el PP de León que lamentan que 2025 «haya sido un año perdido para compensar los agravios de la provincia». De los 10 proyectos económicamente más relevantes que recoge la Cámara de Contratistas durante el año 2025, seis son gestionados por la Administración Autonómica con los casi 20 millones de euros para regadíos, en el subsector Valderas de la Zona Regable de la Comunidad de Regantes Margen Izquierda del Porma o los casi 15 millones de euros para la ampliación del Parque Tecnológico de León, actualmente en ejecución. También en marcha se encuentra la ejecución del Conservatorio de Música de León, cuya apertura se prevé para el mes de octubre, la ejecución del polideportivo de Eras de Renueva o la culminación del centro de salud de Sahagún, en el que se invertirán 3,5 millones de euros. La sexta ejecución será la construcción de nuevas infraestructuras turísticas ligadas al embalse de Riaño con una dotación de 3,5 millones de euros. El «gran proyecto» licitado por la Administración General del Estado en la provincia fue la rehabilitación estructural del firme de la A-6 durante 20 kilómetros a la altura del Puerto del Manzanal, una infraestructura que recibirá algo más de 14 millones de euros pero que se dilatará su ejecución a lo largo de varios años y que «no supone ningún proyecto nuevo más allá del mantenimiento necesario por sus años de inacción». Los populares se preguntan «dónde está la UPL» que, tras años y años de «críticas a la Junta asegurando que sólo invierte en el eje Valladolid-Burgos», ahora sólo «encontramos el silencio» cuando, en 2025, el 70% de las inversiones realizadas por el Gobierno de Pedro Sánchez son en esas dos provincias. «Estamos ante el mejor ejemplo de la doble vara de medir de la UPL con la Junta".

Recorte bestial en el área de comunicaciones

Según la Cámara de Contratistas, a León llegaron sólo un 5% de los 1.100 millones de euros de inversión tras la caída de las inversiones en alta velocidad y los regadíos. Este recorte salpica a otras áreas estructurales, como modernización y nuevos viales que permitan a los empresrios de la provincia leonesa competir con igualdad de oportunidades con otros territorios. «Es la comprobación clara que los proyectos de León se dilatan por falta de voluntad política», valora el PP con la vita pueste en el anclaje de Torneros en medio de dos décadas de olvido.